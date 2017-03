Desde su Chaco natal a la conquista de Madrid Información General 26/03/2017 Redacción La joven profesional está sumamente agradecida por la generosa convocatoria efectuada por Rubén Perlotti y aguarda con especial ansia su debut en la Pasarela Costura España en el corazón de Madrid, desde el 18 al 21 de abril.

Ampliar FOTO LA OPINION// MARIELA LEZCANO./ La profesional en su salón de belleza.

Por Marilú Colautti, Redacción LA OPINION. - Quienes conocemos la calidad humana -además de su exquisito profesionalismo- de Rubén Perlotti no nos asombramos ante sus gestos de encomiable generosidad, tras haberse consolidado en España no olvida sus inicios -en los que tiene mucho que ver esta ciudad de Rafaela- y año tras año vemos cómo va convocando a gente de nuestra ciudad -como es el caso de Alejandra Narváez- o de la región, para que en el mayor acontecimiento, aunque lo tiene como eje en el mundo de la moda madrileño, colaboren en su concreción y a la vez tengan abiertas las puertas para concretar relacione que pueden catapultar su crecimiento profesional.

En esta ocasión hemos de conocer la convocatoria que hizo a una joven profesional rafaelina, se trata de la asesora de imagen y estilista Mariela Lezcano, rafaelina por adopción y que a mediados del próximo mes se comportará como coordinadora de estilismo y make up en la Pasarela Costura España.

Mariela, que no cabe en sí de la alegría quiso venir a relatarnos la buena nueva para compartirla con nuestros lectores y también con su estimada clientela.

Es oriunda de Chaco, proviene de un hogar muy humilde, y según recordó que "cuando vivíamos en Chaco, allá en el medio del monte donde no teníamos ni luz, ni agua, y yo jugaba a la muñeca con una botella de vidrio cuyos pelos eran de trapo, jugaba a que los árboles eran mi mansión y les juro que en aquel entonces jamás había visto una".

La vida la trajo hasta nuestra zona, también vivió en Monte Vera, la costa, Recreo, pero el amor es lo que la trajo a Rafaela... Sus logros fueron alcanzados a través de ingentes sacrificios y siempre enarbolando la bandera de la cultura del trabajo, hecho que sigue firmemente presente en su actual accionar, tras mucho empeño y constante labor hoy tiene su propio salón Delayen Salón Unisex, ubicado en el barrio Amancay.

En cuanto a su formación profesional señaló que "me gustaba hacer maquillaje, cosmetología, me fui formando y seguí adelante con mi proyecto, porque sabía que quería hacer eso. Siempre cuento que estaba en el monte y no quería quedarme ahí, siempre anhelé crecer, decía que iba a ser maquilladora y peinadora, en mi familia estaba prohibido tener esos proyectos, la necesidad hacía que se dejase el estudio para ir a trabajar. Después me fui introduciendo en esta actividad, recuerdo que el primer corte se lo hice a mi hermana, a los 11 años, corte Colón, yo tenía 13 años, me sentí feliz, y cuando la vi correr con ese corte supe que eso es lo que yo quería".

En cuanto a su contacto con Perlotti puso énfasis en señalar que "en realidad hay un eslabón muy importante en 2011, en una fiesta del peluquero estaban Noemí Bontempi de Vallone y Carina Spaggiari -dos consagradas diseñadoras rafaelinas, formadas en la Academia Stylo, que décadas atrás conducían Rubén Perlotti y Daniel Giannini- , con el tiempo me convocó Noemí para peinar en un desfile en la Rural, y a la vez me conecta con las modelos de Stylo Manniquin, de Alejandra; el anteaño Alejandra estuvo en el acontecimiento madrileño, y cuando volvió Rubén vino a dar un desfile, cuando me lo hizo saber sufrí un gran impacto, no entendía cómo alguien como él, de tanta trascendencia viniese acá.A Rubén lo conocí en la vecinal del barrio San Martín, allí, junto a Estela Andreo, una amiga que siempre me acompaña, dimos tips a las modelos, Rubén también y quedé maravillada de ver lo sencillo y humilde que es".

"Yo tengo un equipo para peinar, entre ellos está Natalia, que viaja conmigo, en esa oportunidad fui con mi equipo y en esa ocasión los nervios me corroían, a Rubén le gustó nuestro trabajo y en un momento me pidió que peine a la novia, lo conformó mi trabajo. El año pasado tuve otro contacto con Rubén porque fui a Buenos Aires a la Fashion week y hablamos con él, le conté mi historia, mis luchas para poder formarme, logrado todo como fruto del trabajo; a los quince días me llamó proponiéndome como coordinadora de maquillaje y estilismo en la edición 2017, realmente me conmovió la propuesta y me llevó mucho tiempo trabajarla

-la propuesta fue hecha en septiembre- porque cuando uno viene de mucha miseria, y ve que parte de su familia sigue en ella, no hablamos de miseria material, sino la otra, del relegamiento cultural".

Finalmente en cuanto a las expectativas remarcó "soy una esponja y me gusta aprender, soy una persona que me gusta aprender mucho, la expectativa que tengo es conocer marcas, conocer cómo se trabaja, ya que Rubén y Jona -Brite- me ofrecieron no solamente la coordinación sino también la parte directiva, cosa que rechacé porque hay que saber ubicarse y saber dónde está uno parado, no tengo experiencia y no quise asumir tamaño compromiso. Obviamente que sé que habrá más oportunidades, voy con toda la expectativa y todas las energías para servirles a ellos y bueno, seguramente traeré mucho material de trabajo porque en la Pasarela se contará con la presencia de grandes diseñadores".

Finalmente remarcó que su interés en "traerle cosas a Rafaela porque no soy rafaelina de origen pero toda mi familia es rafaelina, y lo soy por adopción, yo amo a Rafaela, elijo a esta ciudad, no la cambio por nada, y cuando alguien la critica le sugiero que se vaya a vivir a otro lugar".