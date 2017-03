Partidazo en Los Nogales: Ferro enfrenta a Ben Hur Deportes 26/03/2017 Redacción Este domingo se completará la 2ª fecha del Apertura de la Primera A con cuatro juegos. Se destaca el choque entre Ferrocarril del Estado y la ‘BH’, pero también jugarán: 9 de Julio vs Brown, Ramona vs Peñarol, La Hidráulica vs Atlético y Humberto vs Florida.

Ampliar FOTO ARCHIVO EN LOS NOGALES. / Ferrocarril del Estado recibe a Ben Hur en uno de los juegos que este domingo cerrará la segunda fecha del Apertura.

Unión de Sunchales le ganó en uno de los adelantos a Argentino Quilmes, por 2 a 0, y es el único, que por el momento, suma puntaje ideal en este comienzo del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Tanto Ben Hur, 9 de Julio, Atlético de Rafaela y Florida de Clucellas, que también comenzaron ganando en el inicio, buscarán este domingo un nuevo triunfo que les permita subirse a la cima junto a los ‘Bichos Verdes’.

El partido que promete mucho en esta previa es el que disputarán en barrio Los Nogales Ferrocarril del Estado y la ‘BH’. Los ‘Bichitos colorados’, intentarán recuperarse del 1-3 del debut y los de barrio Parque volver a repetir lo bueno que hicieron en el estreno ante Peñarol, con un contundente 3-0.

Por su parte, 9 de Julio estará recibiendo la visita de Brown de San Vicente. El “León” arrancó con el pie derecho y obteniendo un gran triunfo en condición de visitante (3 a 1 a Ferro), mientras que Brown lega tras igualar sin goles ante Quilmes.

Atlético de Rafaela tendrá una parada difícil en la tarde de hoy cuando visite a La Hidráulica. La ‘Crema’ le ganó al Deportivo Libertad 2 a 1 en el debut y los de Frontera perdieron en Clucellas por la mínima.

El otro que buscará repetir el éxito del debut es Florida de Clucellas, que comenzó ganando, que hoy visitará a Argentino en Humberto (perdió 2 a 1 vs Unión) y tratará de mantenerse en los primeros puestos.

Peñarol buscará recomponerse del duro debut con derrota 3 a 0 en barrio Parque y este domingo, volverá a ser visitante y en esta oportunidad ante el Deportivo Ramona, que tampoco pudo sumar en la primera fecha (cayó 3 a 2 ante Sportivo).

Este segundo capítulo del Apertura de la Primera A ya tiene disputados dos cotejos. En los adelantos, Unión de Sunchales derrotó 2 a 0 a Argentino Quilmes y Sportivo Norte igualó 2 a 2 con Libertad en Sunchales.



El programa para este domingo:



Reserva: 14:30 hs, Primera 16 hs: Ferrocarril del Estado vs Ben Hur (Mauro Cardozo), 9 de Julio vs Brown de San Vicente (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez), La Hidráulica vs Atlético de Rafaela (Sergio Rusch), Deportivo Ramona vs Peñarol (Franco Ceballos).