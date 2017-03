Historias de proezas y derrotas Información General 26/03/2017 Redacción A partir de hoy, todos los domingos se publican los cuentos del escritor rafaelino en el libro homónimo, presentado el 16 de diciembre de 2016 en la Biblioteca Sarmiento. La primera entrega es con "Trampa para un caudillo".

Primero, la visión de algunas casas desmedradas le reveló que pronto llegarían a la meta fijada y ya inmodificable. Después, cuando él y los soldados se internaron por la calle principal, el conjunto de hombres y mujeres que fue surgiendo en torno tuvo la virtud de relegar la carga de sueño y fatiga acumulada a lo largo del extenuante trayecto. Por último, el clamor de su nombre mezclado con insultos soeces lo obligó a una actitud precavida y alerta.

Si tuviera aquí mi cuchillo. No resultaba sólo un ruego, sino también la única alternativa que podría salvarlo. Dueño de su arma preferida, hubiera conseguido romper la sólida custodia de los soldados y enfrentar sin vacilación ni temor a la muchedumbre enardecida.

Era imposible. Ahora estaba allí, con las manos atadas a la espalda, indefenso ante todos.

Observó la calle detenidamente. Le produjo cierto alivio el silencio y la ausencia de toda silueta en la tenue oscuridad. Por primera vez, luego de varios meses, creyó que había despistado a sus tercos perseguidores.

Tal vez esta noche podré dormir tranquilo. Y acompañado. Era el deseo excluyente, ya convertido en obsesión. Ahora, al acercarse sigilosamente a la casa, presintió horas de reconfortante descanso; necesitaba eso no sólo para seguir la huida desordenada sino, más aún, para borrar el cuerpo de aquel muchacho que, oculto entre las breñas de las rocas o en la espesura de los bosques o marchando por caminos solitarios, se le presentaba en cualquier figura con maligno aire fantasmal. Una voz ronca y somnolienta respondió a su llamado:

-¿Quién es?

La puerta se abrió. Una cara, todavía aletargada por el sueño, se contrajo en gesto agrio, desconfiado. También tuvo la impresión de que correspondía en forma mecánica al abrazo con que pretendió expresar un atisbo de afecto o aplacar tanto tiempo de pesadumbre.

-¿Cómo se te ocurrió venir aquí?

Está enterada de todo. Sí. Ya sabe lo que hice.

(La orden, escueta y perentoria, lo dejó estupefacto. Hubiera querido oponerse, inventar cualquier excusa para eludir esa misión, sin duda la más ardua y comprometida que le habían asignado. No era por miedo, como de inmediato procuró convencerse; adivinaba que había sido elegido precisamente por su osadía, por la fama obtenida durante años de acaudillar la montonera más férrea y aguerrida. Se trataba de otra cosa: el desconcierto, la incertidumbre de no poder definir o comprender con toda claridad si realmente el acto encomendado era el único e insustituible para salvar la República.

Cuando reunió a sus hombres para explicarles el plan de acción, no pudo hablar con el habitual acento imperturbable; ellos también reflejaron cierta perplejidad, aunque no llegó a saber si era por su imprevisto titubeo o por la magnitud del hecho que debían llevar a cabo. Por eso, quizá no tanto por desterrar cualquier signo de aprensión o protesta de ellos, sino más bien por recobrar el ánimo y la serenidad, profirió casi rabiosamente las palabras que trasuntaban el mensaje categórico:

-¡Nadie debe quedar vivo! (¡Nadie!)

Justamente en esos momentos, cuando numerosas partidas de soldados lo estaban persiguiendo con la voracidad de lobos hambrientos, la visita de él debía resultarle la menos esperada.

-Te extrañé mucho. -Admitió que tal vez no le creyera, pero era el único recurso para destruir la hostilidad-. También deseaba estar a tu lado, poder tocarte.

Sí. Eso sobre todo. El anhelo hirviente de las solitarias noches escondido en cualquier hueco de las sierras. Cuando era inútil la bebida para conseguir el sueño y anular aquel odioso gemido. El cuerpo que ahora, luego de arriesgarse al mayor peligro con el propósito de llegar a esa casa, por fin tenía increíblemente al alcance de las manos.

-Tardaste bastante, ¿eh? -el reproche motivado por la espera estéril y algunas ilusiones desvanecidas poco a poco-. Habías prometido vivir juntos, empezar...

-Ahora podemos hacerlo.

-¿Te parece? -forcejeó para librarse del abrazo, de la boca que ávidamente recorría su cuello-. ¿Viniste por eso o porque ahora necesitás un refugio seguro?

Fue una brusca puñalada. Es su modo de vengarse, de hacerme pagar la culpa por el olvido y la indiferencia. No había sido de manera deliberada. Los hechos desmoronaron el cúmulo de proyectos y sueños y promesas que habían realizado al conocerse, cuando ella procuraba evadir la pobreza y el desamparo y él conquistaba una creciente celebridad por su arrojo al frente de las guerrillas más obstinadas y temibles de las sierras cordobesas. Por entonces habían abrigado el ansia común de llegar a compartir alguna vez un tiempo de dicha y placer, libres de cualquier dificultad o acechanza. Tuve que dejarla. Me hundí cada vez más en trombas arrolladoras. Maté. Era el único modo de sobrevivir.

-¡Vine por vos!

(Apostados en la sierra, aguardaron). Sí. Ya no puedo retroceder. Una vez más pretendió convencerse de que eso era lo más acertado, el único camino para establecer la concordia en el país. Así se lo habían comunicado y quizá resultaba absurdo buscar otra explicación; debía considerarlo una especie de fatalidad, igual que la circunstancia de haber sido designado él como medio para consumarlo. Pero la molesta sensación de tener un puñal contra la espalda no lo abandonaba un momento; a manera de cauce liberador, deseó que todo concluyera con la mayor rapidez.

-¡Ya viene la galera! ¡No tardará en pasar por aquí!

El grito del guardia convulsionó el campamento. El sopor en que los había sumado las monótonas horas de espera quedó desplazado de repente por un movimiento febril, pleno de nerviosa vitalidad. Tácitamente, todos anhelaban eso: tanto él como sus hombres no se sentían cómodos en un estado de quietud sino precisamente en el desarrollo de una constante acción, en la lucha que reflejara el ímpetu y la fortaleza que les había otorgado un halo de imbatibles.

Con premura, denotando la seguridad que le correspondía como jefe absoluto, hizo las últimas recomendaciones. Después, ocultos tras una prominencia rocosa o disimulados entre el copioso follaje, las armas fuertemente aferradas en las manos, mantuvieron los ojos clavados en el angosto sendero.

No tardaron en distinguir la galera, rodeada por escasos jinetes. La sorpresa dio paso a una velada tranquilidad. Esto parece más fácil de lo imaginado. No quiso dejarse ganar por el encandilamiento. Se negó a creer que en esa galera casi sin escolta, de aspecto desolado, viajara uno de los hombres más importantes y poderosos del país. ¿Dónde estaban los soldados de su ejército? ¿Acaso se trataba de una trampa perfectamente urdida? Desorientado, deslizó la mirada por sus hombres a la búsqueda de una palabra o gesto aclaratorio. Pero comprendió que no podía perder tiempo: el encargo recibido se le impuso con artera violencia, como si una mano demoledora lo hubiera sacudido, sin permitirle ningún instante de tregua ni indecisión. Sí, tengo que hacerlo. Nunca dejé de cumplir una orden y no será ésta la primera vez.

-¡Ahora! ¡Vamos!

Con vertiginosa celeridad, los jinetes abandonaron sus escondites. Entre una turbulencia de gritos y disparos se abalanzaron sobre la galera que, bloqueada por un cerco opresivo, se detuvo con el estampido de los caballos. Entonces, por la portezuela, apareció una cara de tez morena, hundida en la abultada mata de barba y cabellos negros, donde se destacaba el brillo de los ojos grandes y fogosos. No hubo temblor o duda en las palabras. El tono firme, exigente, tal vez el mismo que utilizaba para dirigirse a sus soldados:

-¿Qué significa esto? Acérquese el jefe de la partida.

Estaba muy cerca de la galera. Le resultó fácil reconocerlo.

-¡Yo soy el jefe!

Su voz también restalló enérgica, tan segura como la mano que sostenía la pistola apuntada directamente hacia la cabeza del caudillo. Luego del certero e inexorable disparo, vio la sangre cubriéndole el rostro mientras se desplomaba dentro de la galera, igual que un simple e inútil muñeco.)

-¡Sí! ¡Por vos!

-¿Acaso no has podido sacarte el gusto con las otras?

Fue todo lo que pudo soportar. La mano derecha describió una súbita curva, revelando la misma agilidad con que solía utilizar el facón o la lanza; antes de que ella consiguiera moverse o quizá advertirlo, el golpe modificó la sonrisa irónica en una mueca de espanto u furor.

-¡Estoy aquí por vos! -la aferró por los hombros y la sacudió, frenético-. ¡Te necesito ahora!

-¡Dejame!

Le demostraría que no iba a ser objeto de burla. Se encontraba demasiado habituado a imponer su voluntad con una seña o por imperio de las armas. Pero la mano para el segundo golpe no llegó a destino; con la torpeza nacida de la turbación, ella dio unos pasos y, después de chocar contra la mesa y unas sillas, se dirigió hacia la puerta entreabierta. Apenas cruzó el umbral, él se interpuso; avasallador, el cuerpo tenso como un arco a punto de romperse. Levantando los brazos en una premiosa defensa, ella estalló en un grito desaforado:

-¿Querés matarme como a ese chico?

No contestó. No pareció oírla o, más bien, ya no le interesaban sus palabras porque ahora ella había quedado detenida junto a la cama.

-¡No! ¡No!

Fue la única protesta o súplica que atinó a proferir cuando el gesto fulmíneo la derrumbó de espalda sobre la cama. Ahora. Ahora. Ya no opuso resistencia. Las manos afanosas y decididamente rudas pudieron desgarrar la ropa y comenzar el moroso recorrido por la suave tibieza de la piel.

(-¡Rápido!) ¡Hay que terminar esto!

La caída del caudillo había derribado la barrera más dificultosa. Dominado por el súbito halago de ser el absoluto triunfador de esa patriada, no quiso demorar un solo segundo la concreción de la obra asignada. Con furia demencial alentó a sus soldados. Todos. Matar a todos. Y después, aplacada la general agitación, el silencio sobrevino con bochornosa densidad, tan sofocante como el calor que empezaba a invadir la mañana.

Creyó haber cumplido su misión. Ya no tardaría en ser parte de un pasado que iba a recordar con rabia, dolor o remordimiento. De improviso algo lo paralizó: la endeble, desvalida figura de un chico. Se sintió traspasado por su mirada, fría y lacerante, La de un testigo implacable.

-¿Qué muchacho es éste?

Gritó la pregunta ásperamente, en abierta acusación contra sus hombres porque, al parecer, no habían tenido el valor de eliminarlo.

-Es un sobrino mío -exclamó el sargento de la partida con tímida seguridad-. Yo respondo de él con mi vida.

No vaciló. Como tantas otras veces, no pudo admitir la desobediencia. Imperturbable, descargó la pistola en el pecho del sargento. Luego bajó del caballo y, rápidamente, mientras adivinaba algo de estupor y desolación en la mirada de los soldados, aferró de un brazo al chico; a pesar del forcejeo y los chillidos, lo arrastró por el suelo hasta inmovilizarlo junto a un manojo de arbustos. Nadie debe quedar vivo. (Nadie.)

Poco a poco el jadeo de él se confundió con el angustioso murmullo de ella y fueron creciendo en intensidad hasta cubrir y desplazar el otro sonido, el torturante y espectral gemido del muchacho. Por primera vez resultaba vencedor. Después de tantos días y noches lograba convertirlo en una nota lejana, casi indefinida, mientras el torbellino del placer lo precipitaba donde ya no prevalecía el cansancio ni la pesadumbre, sino únicamente un profundo sueño liberador.

-¡Quieto!

No supo si fue el grito o la hiriente luz del cuarto lo que lo despertó bruscamente. Sintió la boca reseca, el cuerpo abatido. Parpadeó varias veces para despejarse completamente y tener noción de lo que pasaba. Entonces el sobresalto por ver a los hombres uniformados y la punta de los fusiles tocándole el pecho se transformó en la horrible certeza de la traición. Ella. Me denunció. Su castigo. Instintiva y desesperadamente, tendió una mano hacia donde recordaba que había dejado las armas.

-¡Me han quitado las pistolas! -dijo, aturdido, sin fuerza-. ¡Estoy perdido!

Las voces se habían unido en una ráfaga hostil y delirante:

-¡Muera Santos Pérez! ¡Muera Santos Pérez!

Solo. Casi sin percibir el alboroto. Todavía abrumado por la muerte adolescente perpetrada en Barranca Yaco, por la venganza de ella, por el modo absurdo en que había sido apresado. Si tuviera mi cuchillo. Luchar. Ferozmente. Suprimir para siempre el acoso de los recuerdos. Acelerar el ominoso final.

Al ubicarse en el sitio elegido para la ejecución, echó una mirada desafiante sobre la muchedumbre. La última y definitiva expresión de su coraje.