Pull-over en todas las estaciones

Uno de los ejercicios más cuestionados en fitness y culturismo es sin lugar a dudas el pullover, o como me agrada significarlo a mí separándolo en dos palabras: pull-over. Quien puede olvidar a Arnold Schwarzenegger realizándolo (incluso con mala técnica). Y, la pregunta que haré hasta el hartazgo: ¿alguien se anima a discrepar con la metodología de ese cuerpo con pectorales (Arnold) y a su mentor, Vince Gironda en el arte culturista? ¿Con la supervisión del gurú del hierro, podemos refutar o sólo apreciar y dar recomendaciones? Me inclino por la segunda inquietud.

Explayando la reflexión tenemos que centrarnos en los manuales y ver sus indicaciones, (fundamental), es un ejercicio de pecho (desmitificando que abre la caja torácica, acción que un movimiento no puede hacer, no vale aclarar más), pero al ser un ejercicio multi-articular implica muchos grupos musculares en su carácter sinergistas como tríceps y dorsales como agonista qué dependiendo de la biomecánica

(en su anchor en el agarre y la disposición de los codos y cadera), en la ejecución podemos trasladar este ejercicio de pecho hacia los dorsales, para ese traspaso se necesitan brazos estirados y la cadera algo elevada. No me cansaré de explicar que “no hay que hacer ejercicios tras nuca” porque es poco su aporte con respecto a sus limitaciones y las contraindicaciones que tienen.

Si bien el pull-over no es exactamente una tarea tras nuca, tiene que tener indefectiblemente las mismas supervisiones de un ejercicio complicado, de esos ejercicios para algunos y no para cualquiera, porque, vuelvo a repetir: “lleva más biomecánica y técnica exacta para que el beneficio no sea una contradicción. Este ejercicio de “tirar encima” una mancuerna, no empuja como un press, pero su fuerza excéntrica puede ser altamente favorable. Con los codos doblados y el control pélvico por debajo de la línea imaginaria del pecho puede tener una linda cosecha, siempre y cuando sepan llevar mentalmente las fuerzas al pectoral y, por último hacia los tríceps. No es para cualquiera, tampoco es para dejarlo de lado. Hasta la próxima.