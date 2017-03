Puntos de contacto Locales 26/03/2017 Vicente Ceballos Leer mas ...

“La sociedad ha ido evolucionando hacia lo que él vio. El mundo ha ido hacia Orwell”, afirma Richard Blair, hijo de Eric Arthur Blair, que la historia reconoce como George Orwell, el autor de “1984” (El gran hermano). La obra, publicada en 1948, apenas tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo inmediata repercusión, constituyéndose para muchos en una suerte de profecía sobre el futuro de la humanidad.

El interés por ella se mantuvo en el tiempo, cosa que en la actualidad creció en medida notable. Según Blair, el triunfo de Donald Trump influyó para que la novela de ficción que Orwell escribiera entre 1947 y 1948 recobrara la consideración que tuvo inicialmente.

Señala, en tal sentido, que “con las referencias en Estados Unidos a los ‘hechos alternativos’ (de una importante asesora de Trump) ha aumentado mucho el interés por el libro”. Considerado uno de los más influyentes del siglo XX, se convirtió en sinónimo de sociedades totalitarias donde el Poder (u Ojo único) manipula la información, vigila masivamente y reprime lo que se le opone. Orwell, que fuera combatiente en defensa de la República española, tomó como referencia lo ocurrido bajo los regímenes del nazismo y el estalinismo.

Desde esa perspectiva, propuso un mundo dividido en tres superpotencias de similares objetivos y métodos, con estos alcances territoriales: Oceanía (Reino Unido, Irlanda, América toda, Australia, Nueva Zelanda y el sur de Africa): Eurasia, donde impera el neobolchevismo, comprende la Unión Soviética (incluida la parte asiática) y Europa (excepto Islandia, Reino Unido e Irlanda); Asia Oriental (Estasia), donde impera la desaparición del yo, es conformada por China, Japón y Corea.

Las tres superpotencias se enfrentan alternativamente entre sí, dos contra una en cada oportunidad, lo que determina que la industria armamentista se convierta en principal producción, manteniendo al pueblo pobre e ignorante.

No escapará al lector que ciertos acontecimientos de este tiempo sugieren coincidencias apreciables con lo planteado en la obra. Por ejemplo, tendencias manifiestas hacia la concentración del poder político y la imposición del pensamiento único encarnado en pocas y precisas manos. Muestras de ello, y de los cultivos de formas autoritarias nazi fascistas ad hoc, de diverso tipo y linaje, se encuentran a la vista.

La visión de Orwell de un mundo conformado, en esencia, por superestructuras de dominio absoluto y discrecional, no es una alocada teoría. Se convierte en un serio interrogante que profundiza el número y complejidad de los conflictos actuales, y sus efectos en áreas de alto riesgo, sin encontrar respuestas de valor que lo modere.

Dos grandes guerras, y en particular la segunda, en lo sustancial no resultaron otra cosa que versiones de enormes proporciones de lo que, en este orden, caracteriza a la raza la humana: la propensión a la violencia, cualquiera fuere el objetivo perseguido. Nada diferente de lo que reiteradamente la historia ha registrado.

A décadas de los días que corren, Einstein respondió a una pregunta sobre cómo sería una tercera guerra mundial. Dijo no saberlo, pero suponía que en una cuarta se utilizarían palos y piedras. Por su parte, Stephen Hawking sostiene que la agresividad humana podría acabar con la especie. Si antes no lo hacen la inteligencia artificial o una civilización extraterrestre.