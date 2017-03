Argentina cuenta con primera inmunoterapia

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la primera inmunoterapia para el tratamiento inicial del cáncer de pulmón más avanzado.

Se trata del medicamento inmuno-oncológico pembrolizumab para el tratamiento de pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas avanzado (CPCNP), cuyo tumor tenga una alta expresión de la proteína PD-L1

-es decir en un 50% o más de las células tumorales- determinado por un ensayo validado.

Según se explicó, es un anticuerpo monoclonal, diseñado para unirse al receptor llamado PD-1 y potenciar la inmunidad antitumoral.

El cáncer de pulmón es uno de los más letales, especialmente si se diagnostica tardíamente, y es el tumor maligno más frecuente a nivel mundial. Se origina a partir de las células epiteliales del pulmón y suele invadir estructuras vecinas y dar metástasis a otros sitios del cuerpo.

Los síntomas más frecuentes suelen ser dificultad respiratoria, tos (acompañada a veces de expectoración sanguinolenta) y pérdida de peso, así como dolor torácico y ronquera, entre otros.

A su vez, el cáncer de pulmón se clasifica en dos tipos principales en función de la apariencia de la células malignas y su comportamiento clínico: el cáncer pulmonar de células pequeñas (microcítico) y el de células no pequeñas (no

microcítico).

Esta distinción condiciona el tratamiento, por lo que el pembrolizumab está indicado para los del segundo tipo, es decir, los de células no pequeñas, que constituyen el 85% de todos los casos de cáncer de pulmón.

De acuerdo a los resultados del estudio KEYNOTE 024, un ensayo clínico comparativo entre pembrolizumab y la quimioterapia estándar en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado con una alta expresión de la proteína PD-L1 y sin tratamiento previo, los resultados fueron significativamente mejores en favor de la inmunoterapia en lo que respecta a sobrevida sin progresión de la enfermedad, sobrevida global y tasa de respuestas.

"Este fármaco, demostró en comparación con la quimioterapia convencional, una mayor tasa de respuesta estimada en un 17% más absoluto, reduciendo en un 40% el riesgo de muerte y en un 50% el riesgo de progresión de la enfermedad al año de iniciado el tratamiento", Javier de Castro Carpeño, jefe de la Unidad de Cáncer de Pulmón del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El especialista español indicó que "lo mejor aún, es que todo ello con un 50% menos de efectos adversos, mejorándoles sensiblemente la calidad de vida a los pacientes al contar con un perfil de toxicidad muy aceptable".

La biomarcación, que en este caso se basa en la búsqueda de expresión de PD-L1 en el tumor, juega un rol fundamental en esta terapia inmunológica ya que indicará qué grupo de pacientes se beneficiará con la terapia, representando un beneficio económico para los sistemas de salud.

Según Claudia Bagnes, Jefa de Oncología del Hospital Tornú, "la biomarcación es clave dado que los tumores utilizan múltiples mecanismos para engañar al sistema inmune, como lo es la expresión del marcador PD-L1 en su superficie, el cual pone un freno a los linfocitos T, impidiendo que estos últimos los ataquen".

"Gracias a estos nuevos fármacos, ahora es posible identificar y quitar esta barrera que el tumor le ponía al sistema inmune" concluyó Bagnes.

En agosto de 2016 la ANMAT había aprobado el fármaco en la Argentina como tratamiento en segunda línea, mientras que a nivel mundial la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) lo autorizaron como tratamiento en primera línea entre fines del año pasado y principios de este. De igual manera, la Dirección General de Medicamentos, Insumo y Drogas de Perú lo aprobó en febrero de este año.

"Para los oncólogos supone un cambio de paradigma, es un gran avance tratar el cáncer de pulmón metastásico con inmunoterapia y sin quimioterapia, lo que era completamente inimaginable hace solo unos años. Además, el hecho de poder tener pacientes con esta enfermedad controlados más allá de los dos años supone una revolución y abre la puerta a soñar incluso, con la verdadera cronificación del cáncer de pulmón", agregó Castro Carpeño.



EL CANCER

Y SUS CIFRAS

Según los datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) perteneciente a la OMS la incidencia estimada en Argentina (GLOBOCAN, 2012) es de aproximadamente 11.200 nuevos casos por año, lo que representa el 9,8% de todos los cánceres diagnosticados.

Basándonos en la incidencia, este tipo de tumor se encuentra en la tercera posición en frecuencia.

Es además el cáncer que más mortalidad genera, con 10.531 muertes anuales, y según sexo se encuentra en el primer lugar para varones (7.422 muertes anuales) y en el tercer lugar para las mujeres (3.109 muertes anuales).