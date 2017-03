Cuando ganar, no es lo más importante Deportes 26/03/2017 Néstor Clivatti Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO FESTEJO. / Todos abrazan a Lionel Messi tras anotar el gol de la victoria ante Chile, el último jueves en el Monumental.

Me voy del Monumental apurando el paso con otros miles de compatriotas, que se patean los talones para alejarse lo antes posible; este equipo albiceleste, en su momento, “el equipo de todos”, consiguió involuntariamente alinearnos. Lo que no ha logrado la política, el arte, la música y tantos otros movimientos sociales, el fútbol paradójicamente, uniformó el estado de ánimo como si un todo poderoso, bajara línea para que así sea.



¿Qué veo entre tanta gente que huye por Udaondo?



Padres explicándoles a sus hijos, a los más chicos les cuesta aceptarlo, qué en realidad hay dos Messi, uno el que transmite su hazañas semanalmente desde la tele con los colores azulgrana y otro, de rostro ceñido y muchos menos gravitante con la camiseta nacional, un terreno más propicio para un antropólogo que para un padre de familia.

Observo también, los que caminan sin hablarse, seguramente haciendo la cuenta del costo beneficio en esa noche porteña; a saber, los espectadores de la tribuna Belgrano, en el sector inferior, pagaron $ 2.500 por butaca y el resarcimiento no fue correspondido ni en lo más mínimo.

Otros, que agitados marchan a buen ritmo después de bajar 100 escalones, prefieren consolarse con los otros resultados, entonces, la noche no será tan amarga, ya que la desnutrida victoria de nuestra selección, combinada con los traspiés de Ecuador y Uruguay, acomodaron las posiciones sudamericanas de forma muy favorable a los intereses criollos.

Pues entonces, qué les pasa a todos esos tipos masificados que demorarán en algunos casos, horas para regresar a sus hogares o pueblos del resto del país?

Nosotros mismos, en el análisis previo, jugábamos discurriendo sobre los objetivos en el cruce contra los chilenos y dónde poner la vara para una conclusión sensata.

¿Desde cuándo a los hinchas en general, les importó más las formas que el fondo de la cuestión; cuándo dejó de interesar el fin para entronizar el valor de los medios, para alcanzar tales propósitos deportivos?

La resultante de estos filosóficos interrogantes, se han disparado desde que, esta generación de jugadores de enorme talento y muchos de ellos, condenados al éxito en sus clubes, se transformaron en irreconocibles cuando debieron asumir ese rol con la Selección Argentina, abandonando así, lo que podemos llamar, la zona de confort.

Infiero que ahí está la raíz de ese desencuentro que no parece que tenga una reconciliación cercana.

El público argentino, se ha tornado de paladar negro con estos muchachos, y razón no le falta; por eso la victoria, a pesar de la necesidad impostergable y de lo difícil de esa empresa por el buen nivel que por estos años ha mostrado su par trasandino, no fue celebrada ni destacada como meritoria, debido a la palidez de la producción colectiva y el escaso nivel individual.

Es como si hiciéramos un refrito de aquella tristemente célebre expresión de un ex mandatario nacional: “estamos mal pero vamos bien” y nos resignáramos a mirar a nuestro equipo en zona de clasificación directa pero, insatisfechos y con presagios no buenos por cierto.

Encima, mientras seguís caminando varios kilómetros para llegar al auto o al bondi o los trenes que desalojan Núñez, mirás el teléfono y aparecen los primeros memes por las desflecadas declaraciones de Edgardo Bauza, autocalificando la faena de su equipo, como brillante y sí, dan ganas de pedir que por favor, salgan de la burbuja porque afuera, están pasando cosas muy distintas en el sentimiento de los aficionados que en la previa del partido, ofrecieron un tributo a esos colores como no se veía desde los tiempos de Maradona.



BAJAS Y NUEVOS NOMBRES



El choque ante La Roja, solo tuvo de positivo o nada menos en el contexto de este ciclo, la victoria; el otro resultado que no era improbable, también se confirmó. Javier Mascherano y Lucas Biglia no podrán estar en La Paz el martes por haber llegado a la 2da. amarilla, mientras que el fragor de la lucha dañó físicamente a Emanuel Más, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi.

Bauza deberá rearmar la formación inicial en el dibujo táctico, ya sabemos que competir a los 3.600 m sobre el nivel del mar, genera un trauma en los deportistas del llano y se deben tomar otro tipo de recaudos en ese sentido y también convocar de emergencia a otros que ni siquiera estaban en la lista primaria. Será el turno según el informe del cuerpo técnico de verlos al zaguero de River Jonathan Maidana, Iván Marcone, volante de Lanús y a uno de los defensores centrales de San Lorenzo Matías Caruzzo.

Mucho trabajo en el predio de Ezeiza antes de subir al altiplano; hay varios frentes de tormenta abiertos, pero con el aliciente de haber ingresado después de varios partidos, al grupo de clasificados directos, acaso sea más propicio para el Patón Bauza, dar en la tecla con la estrategia y con la elección de los jugadores.

Por ahora cierran los números, no las heridas de los hinchas.