"Debemos seguir trabajando para que los vecinos se involucren mucho más” Locales 26/03/2017 Redacción La titular del Area de Vecinales del Municipio, Melina Engler, hizo una evaluación de las elecciones vecinales de la semana pasada. Con casi 3 mil votantes en toda la ciudad, la funcionaria explicó que "votó la tendencia" de vecinos que votan todos los años. “Uno siempre desea que participe la mayor cantidad de gente posible, pero creo que es el número de la tendencia y que se repitió de años anteriores", dijo.

Ampliar MELINA ENGLER. Titular del Area de Vecinales del Municipio. ELECCIONES. Se llevaron a cabo en 11 vecinales de la ciudad con la participación de casi 3 mil rafaelinos.

Pasó otra vez una nueva jornada de las elecciones vecinales en nuestra ciudad, con participación en 11 barrios y con un número de votantes que llegó casi a las 3 mil personas. Algo que sin lugar a dudas estuvo "muy bien" para el Municipio, por la participación de los vecinos a la hora de elegir a su representante vecinal.

En algunos centros de votación, dada la cantidad de participantes, hubo que abrir una mesa adicional para no generar demoras, donde en 6 horas, votaron 2.959 vecinos en el Güemes, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Belgrano, Villa del Parque, Villa Podio, 17 de Octubre, Villa Aeroclub, Nuestra Señora de Luján, Mora y 2 de Abril, para optar por alguna de las listas que competían para dirigir las diferentes comisiones vecinales por el término de 2 años.

En un análisis mucho más amplio de la titular del Area de Vecinales del Municipio, destacó la normalidad con la que fluyó la votación, sin inconvenientes. “Uno siempre desea que participe la mayor cantidad de gente posible, pero creo que es el número de la tendencia, de los años anteriores, con 11 barrios, y más o menos conserva la tendencia de los vecinos participando. Fue un domingo, mucha gente no está en la ciudad, pero creo que es un número que refleja participación. Obviamente debemos seguir trabajando para que los vecinos se involucren mucho más ”, explicó Melina Engler a este Medio.

Por su parte, coincidió que el día en sí “fue muy positivo", sobre todo por las características que tuvo la jornada, donde el clima acompañó, pero lo más importante fue que la gente se acercó a votar en orden: "en todos los lugares tuvimos una muy buena afluencia de gente, donde por ejemplo en el Villa Podio asistieron alrededor de 500 votantes, y en donde en otros lugares fue más modesta la concurrencia, pero por lo general los vecinos participaron”, dijo la titular del Area de Vecinales del Municipio y destacó que esta semana fue muy consultada por los vecinos ganadores, teniendo en cuenta el traspaso de una comisión a otra, sobre todo en los lugares donde hubo renovaciones, por lo que fue una semana de muchas consultas en la secretaría. Algunas ya han logrado el traspaso y otras lo concretarán esta semana que comienza. “Mucho no pude dialogar con las listas ganadoras, pero la mayoría de los vecinos está preocupado o estuvo preocupado por cómo hacer el traspaso, cómo tomar los libros, cómo se llevan adelante, y tener los trabajos operativos dentro de la vecinal. El tema de los proyectos y las ideas se van a ir despegando de a poco, los tienen previstos, pero todavía no nos hemos sentado a hablar de esas cosas porque muchos están tomando las riendas de la vecinal esta semana. Tenemos prevista una jornada con los nuevos vecinalistas para explicarles los aspectos legales y técnicos”, dijo Engler.



VILLA PODIO: DONDE MAS SE VOTO

En este sector, hubo polémica de antemano. Tras haberse presentado impugnaciones a las tres listas de candidatos, debían resolver quién se hará cargo de su conducción recién en el mes de junio. Así lo resolvió la Junta Electoral del barrio, tras recibir presentaciones vinculadas a las condiciones de los candidatos de las nóminas, incluida la que encabeza el actual presidente Víctor Villarreal, y que irá por la renovación de su mandato. Pese a este entrevero, que después terminó siendo resuelto, hubo más de 500 votos, lo que marca que la gente quiso participar para definir el nuevo presidente: “lo que sucedió es que la junta electoral, que es la autoridad del comicio, no estaba del todo segura de aprobar las listas por distintas observaciones que les habían hecho, y había alguna que otra observación del Artículo 22, que habla sobre los candidatos. Ellos mismos se pusieron de acuerdo para aprobar las listas, nos notificaron algunos días antes y pudieron llegar a las elecciones”, dijo la funcionaria al respecto.

Engler, de esta manera, llevó adelante su primera elección vecinal, al frente de la Secretaría. Y sobre eso, dijo: “fue mi primera experiencia, yo venía de vivir fuera del país y para mí fue una readaptación a la ciudad. Fue una experiencia muy linda, de mucho trabajo, porque hemos trabajado con todas las áreas durante varios meses, con expedientes, formularios, las urnas, los lugares de votación, coordinar con las escuelas, con la GUR, con abogados, pero más allá de todo lo que hubo que hacer, fue una experiencia satisfactoria. Lo bueno es que la gente pueda participar, que pueda elegir. A muchos les cuesta llegar al área específica, y la vecinal siempre es importante para eso", finalizó.