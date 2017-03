Dudan que Los Monos hayan atacado al móvil Policiales 26/03/2017 Redacción Leer mas ...

Apenas perpetrado el ataque contra el utilitario del Servicio Penitenciario que trasladaba a la cárcel de Coronda a los imputados por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, numerosas voces se levantaron para atribuir el cinematográfico episodio ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe al clan de Los Monos, pero esa acusación dejaba de lado rápidamente otras hipótesis.



POR QUE NO

LOS MONOS

Según publicó La Capital de Rosario, entre algunos investigadores existe la convicción de que no fue un ataque de Los Monos. Entre los motivos que los llevan a descartarlo hay algunos que se destacan:

* Fue un ataque fallido. Eso en principio descarta a la banda de zona sur, que tiene una larga seguidilla de venganzas ejecutadas en la calle con precisión y resultados asegurados. Como dijo uno de los detectives a La Capital, "Los Monos no fallan en este tipo de hechos".

* El atentado del martes ocurrió en una autopista. Desde que asesinaron a Claudio Cantero, en mayo de 2013, hubo una larga serie de asesinatos atribuidos al clan de Las Flores. Todos esos crímenes fueron urbanos, en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

* Los Monos, tienen códigos y no se tirotean con la policía. La memoria no registra antecedentes de eso. Y el martes los tiradores no sólo dispararon contra el furgón donde iban los imputados sino también contra el vehículo de apoyo del Servicio Penitenciario que seguía de atrás al furgón hiriendo a dos agentes cuando gran parte de los integrantes de la banda de Las Flores está en cárceles provinciales.

* Limpieza. Los crímenes atribuidos a Los Monos desde que mataron a "Pájaro" fueron "limpios", dicen los pesquisas. Significa que fueron planeados y ejecutados con prolijidad y una altísima dosis de eficacia. "Cuando quisieron matar siempre consiguieron el objetivo", recordó un vocero policial.



VEHICULO

IDENTIFICADO

Por otra parte los investigadores siguen buscando pistas que les permitan esclarecer uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de la ciudad de Rosario.

En ese marco, sin querer confirmarlo, un vocero deslizó que "se habría identificado uno de los dos autos que participaron de la emboscada". Y abundó: "se habría identificado el vehículo blanco que participó en el hecho aunque no puedo decir si sólo se lo hizo en una filmación o si fue hallado".