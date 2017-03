Comienza el torneo Preparatorio Deportes 26/03/2017 Redacción BASQUETBOL

Este domingo, con tres partidos, se pondrá en marcha la temporada oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Como ocurre en cada inicio de torneo, las expectativas se renuevan para los ocho protagonistas del certamen, buscando en algunos casos mantener lo conseguido y en otros apuntalar un crecimiento.

Unión de Sunchales es el rival a destronar por parte de los demás equipos. No obstante, en este primer tramo seguramente los elencos intentarán ir buscando una idea de juego para ver cuáles pueden ser sus posibilidades.

Esta noche, a las 20:30, se jugarán los tres encuentros previstos, los dos de la Zona A entre Ben Hur e Independiente en el Coliseo del Sur, mientras que en la Fortaleza del Bicho lo harán Unión de Sunchales y Argentino Quilmes. También ese horario jugarán el encuentro programado por la Zona B, en el gimnasio Centenario, entre 9 de Julio y Libertad de Sunchales, ya que el martes completarán Atlético de Rafaela y Peñarol.

En el análisis previo sobre los planteles, el torneo amistoso disputado recientemente marcó un poco la referencia de que Independiente tiene un equipo largo, con la llegada de Pablo Rocchia, Néstor Bruneri y Francisco Balangero. Atlético, en competencia aún en la Liga Provincial, tiene un buen ritmo de competencia, lo mismo que Unión donde varios de sus jóvenes disputan el Provincial y en el caso de Libertad la Liga de Desarrollo. El resto intentará adaptarse lo más rápido posible al roce oficial, sobre todo Quilmes que estrena entrenador con la llegada de Manuel Giangrazzo.

Recordemos que en este torneo Preparatorio los equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas y ya no se disputará el Interzonal, por lo que la fase regular tendrá seis encuentros. Luego habrá un cruce de play offs en cuartos de final, y los cuatro clasificados jugarán el cuadrangular tradicional de mayo en el Coliseo del Sur.



LAS ZONAS DE LA LIGA U19

Se realizó el sorteo de zonas y la adjudicación de sedes para la primera fase de la Liga Provincial Sub 19, que en esta campaña contará con 32 elencos. La ida será el 15 y 16 de abril, mientras que la vuelta tendrá lugar el 29 y 30 de ese mes.

Los clubes de la Asociación Rafaelina inscriptos en la competencia ya conocen los rivales: Libertad de Sunchales estará en la Zona E con Totoras Juniors, Atalaya de Rosario (sede ida) y Banco de Santa Fe; Argentino Quilmes fue sorteado en la Zona G con República del Oeste (sede ida), Temperley de Rosario y Macabi de Santa Fe. En tanto, Atlético Rafaela jugará en la Zona H con Sp. Las Parejas (ida), Unión y Progreso de Rosario y Almagro de Esperanza.