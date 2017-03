Juicio y condena Locales 26/03/2017 Redacción Leer mas ...

El 30 de marzo de 2015, Rodolfo Valentino Cóceres, de 27 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 23, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe a la pena de prisión perpetua como coautores del crimen de Silvia Suppo. La pena estuvo agravada por haber sido cometida con alevosía y para procurar impunidad. En su alegato, el fiscal Martín Suárez Faisal no descartó que hubieran implicancias políticas, pero solicitó la condena por el homicidio en ocasión de robo.

Si bien el tribunal hizo lugar al planteo de la querella, que había pedido que se condene a los acusados por homicidio agravado –el Ministerio Público Fiscal había planteado la figura de homicidio en ocasión de robo–, el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo nunca quedó conforme con la sentencia ya que sostienen que se trató de un asesinato político, hipótesis que la Justicia no investigó a pesar del pedido de los querellantes.

El 19 de febrero de 2016, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió rechazar el recurso de casación e inconstitucionalidad presentado por la defensa y también no hacer lugar a la oposición respecto de la iniciación del debate presentada por las partes querellantes.

Luego la defensa presentó ante la sala IV un recurso extraordinario federal para que se vuelva a analizar el caso de uno de sus defendidos, Rodolfo Valentino Cóceres. Pero el 26 de noviembre, la misma sala IV ratificó la condena a prisión perpetua tras declarar inadmisible el recurso elevado.