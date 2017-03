Cayó en Chaco, ganó en Santa Fe Deportes 26/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA CRAR EN RESISTENCIA./ El Verde no pudo frente a Regatas.

El Círculo Rafaelino de Rugby cayó en su visita a Regatas de Resistencia por 33 a 24 en el juego correspondiente a la segunda fecha del torneo Tres Uniones del Río Paraná. CRAR apoyó dos tries por intermedio de Guillermo Zbrun y Juan M. Imvinkelried, más dos tries penal (cabe recordar que ahora los try penal valen 7 puntos).

Esta fue la segunda derrota del equipo conducido por Cristian Martino y Leonardo Crosetti (en el debut perdieron con Logaritmo como local) en la Zona A. El próximo sábado recibirán a Alma Juniors de Esperanza en el interzonal.

Cabe mencionar que en este proceso de preparación para el Torneo Regional del Litoral van apareciendo unos cuantos jugadores juveniles, dentro del proceso de evaluación del cuerpo técnico que encabezan Leonardo Crosetti y Cristian Martino.



GANO EN SANTA FE

Por la tercera y última fecha de la fase de clasificación del torneo Apertura que organiza la Unión Santafesina de Rugby CRAR derrotó a Querandí como visitante por 68 a 22 con su habitual formación de reserva. Mientras que en el juego previo al principal, el ‘Verde’ también ganó y en este caso por 68 a 0.



EL MEJOR CIERRE

Los Pumitas, de cuyo plantel forma parte el rafaelino Mayco Vivas, se despidieron ayer de la gira por Nueva Zelanda con la segunda victoria en tres presentaciones en partidos amistosos. Fue ante Chiefs U20 por 36 a 26.