El filme "Los nadie" ganó en Toulouse

TOULOUSE, Francia, 26 (AFP-NA) Por Ariela Navarro. - La película colombiana "Los Nadie" ganó este sábado el festival Cinelatino de Toulouse, con un retrato de la juventud rebelde de Medellín, que busca romper con el estigma del narco para soñar con viajar y romper con el sistema, al ritmo de guitarras estridentes, con tatuajes y "piercing".

El jurado premió el debut de Juan Sebastián Mesa con un largometraje que cuenta con muchos actores no profesionales, y que narra el sueño de un grupo de jóvenes de dejar atrás una ciudad estereotipada y estigmatizada por el narcotráfico para viajar por Sudamérica.

El jurado destacó una película "verdadera y viva, que está llena de esperanza, en blanco y negro, pero llena de luz".

Los jóvenes bastardos de una Medellín que pasó de ser la Ciudad de la Eterna Primavera a representar el símbolo del tráfico de drogas, enamoraron al jurado.

"El dinero es un karma, deshágase de él, amigo", es el llamado que lanza durante la película uno de los protagonistas, un malabarista que intenta recoger unas monedas entre los automovilistas en un semáforo.

Llena de frases provocadoras como "quien no cambia de vida muere lentamente", imágenes que muestran disturbios y lenguaje soez con insultos como "gonorrea", "Los Nadie" planteó un alegato a favor de los seres anónimos.

Luis Felipe Alzate, uno de los actores, destacó que eligió el papel porque no se parecía en nada al estereotipo del narcotraficante.

"La película no tenía que ver con el sicariato, que es lo que siempre muestran de esta ciudad -vandalismo y sus paramilitares, sus guerras-, sino que quería mostrar lo que ahora quieren muchos jóvenes", contó en el "Making off".

"En Toulouse todos somos Nadie", gritaron.

El festival, que se celebra en el sur de Francia, destacó también con el premio Fipresci de la federación internacional de la Prensa Cinematográfica a "Pariente" del colombiano Iván Gaona.

La película, debut en largometraje, habla de la vida en una localidad rural marcada por la violencia del largo conflicto armado que ha desangrado al país durante más de 50 años.

"Ha conseguido combinar con coherencia un contexto del país, que es Colombia, con los retos universales, retos sociales, lo importante es que es una película para todos los públicos. Un bello equilibrio entre la forma y el contenido", dijeron los expertos.

El director, ausente por estar trabajando en su próximo proyecto, envió un agradecimiento. "Un abrazo desde Santander", dijo Iván.



"MALA JUNTA" CHILENA

"Genial", fue la palabra utilizada por los espectadores para acompañar el premio popular, otorgado a la chilena "Mala junta".

En la historia, Tano de 16 años es enviado desde la capital Santiago a vivir al sur de Chile para evitar ser internado en un centro de menores por su mala conducta. En el viaje reencuentra a su padre y en el camino inicia una tímida amistad con Cheo, un niño mapuche que sufre acoso escolar.

"Siempre el premio del público tiene un lugar cercanito del corazón", dijo emocionado, con la voz quebrada, Pablo Green, co-guionista de la historia.

"Cuando uno habla de cine habla de la vida", añadió Green.

Este canto a la amistad y a desterrar los prejuicios fue dirigida por Claudia Huaiquimilla, hija de un mapuche emigrado a la ciudad, que utilizó sus recuerdos para plasmar una realidad compleja, polifónica y dialéctica.

"Ojala el público de Toulouse nos ayude a llevar público a las salas en Chile", dijo Huaiquimilla, recordando que es difícil hacer cine independiente.

Esta película universal sobre las diferencias de comunicación entre las generaciones también se ganó el premio otorgado por un grupo de estudiantes del liceo técnico agrícola "Martin Luther King".

"Nos sorprendió la gran cantidad de espectadores que tuvimos en Toulouse, se nota el cariño y la importancia que le dan al cine, incluso como herramienta de aprendizaje, potenciando que los liceos también puedan acceder a otro tipo de historias", dijo a la AFP Huaiquimilla, cuyo apellido significa "Lanza dorada" y hace al reflejo del sol en las lanzas de plata de los guerreros.

La película se estrena en Chile el 11 de mayo.

"El método de formación de audiencias que aprendimos en Toulouse queremos llevarlo a Chile", aseguró Green a la AFP.

El trabajo del chileno-estadounidense Niles Atallah en "Rey" fue reconocido con el premio revelación del Sindicato Francés de la Crítica de Cine. Cuenta la increíble historia, con tintes surrealistas, de un francés que durante el siglo XIX intentó proclamarse monarca constitucional de la Patagonia y la Araucanía, afirmando que contaba con la venia de los mapuches.

"El inicio de este recorrido está superando nuestras expectativas", dijo a la AFP el cineasta chileno, que ya había ganado el premio del jurado en el Festival de Róterdam y el de público en el Ficunam de México.