Sábado con caídas en el Regional Deportes 26/03/2017

Ampliar FOTO PRENSA CRAR CIERRE./ CRAR B jugará por el 7° puesto.

Los equipos rafaelinos que toman parte del Campeonato Regional de Clubes “D” NEA de Damas, que se disputa en el sintético de nuestra ciudad con la organización de la Federación del Oeste, tuvieron un sábado con derrotas por partida doble, en la jornada de cierre de la etapa clasificatoria.

Tanto CRAR B como 9 de Julio jugaron dos encuentros. Por la mañana, en primer turno, las chicas anfitrionas perdieron ante Salto Grande de Concordia por 2 a 1 (gol de Luna Costamagna); y en el cotejo de la tarde perdieron ante Provincial C por 3 a 2. Los tantos del equipo conducido por Matías Rodríguez y Nicolás Navarro fueron anotados por Agostina Acosta y Abril Beltramino.

Por su parte, 9 de Julio perdió en la mañana ante Paracao de Paraná por 6 a 0 y a la tarde frente a Salto Grande por 11 a 0.

Las posiciones finales en los grupos quedaron así: Zona A, Salto Grande 12, Paracao 9, Provincial C 6, CRAR B 3 y 9 de Julio 0. En la Zona B: Regatas 15, UNL 10, Rowing 9, Colón 6, San Fernando 4 y Juventud de Humboldt 0.

Programa para hoy: 8 horas por el 9° puesto, 9 de Julio - San Fernando; 9:45 por el 7° CRAR B - Colón; 11:30 por el 5° Provincial C - Rowing; 13:15 por el 3° Paracao - Rowing y 15, por el 1° Regatas - Salto Grande.