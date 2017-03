¿Recuperar los días de paro en las vacaciones? Nacionales 26/03/2017 Redacción GOBIERNO BONAERENSE

MARIA EUGENIA VIDAL.

LA PLATA, 26 (NA). - El Gobierno bonaerense, a través de un decreto, abrió la posibilidad de recuperar días de clases perdidos a causa del conflicto con los gremios docentes durante el próximo receso invernal.

Si bien la medida se conoció en las últimas horas, se trata de una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense firmada por el ministro del área, Alejandro Finocchiaro, a principios de marzo, cuando empezaba el conflicto y se avecinaba la seguidilla de paros en la educación pública.

Por intermedio de la medida se dispone que "a fines de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, la continuidad pedagógica de los aprendizajes y los 180 días de clase" se establece la "posibilidad de mantener encuentros presenciales con los alumnos durante el receso invernal".

La medida avivó la llama de descontento de los docentes por que significaría la pérdida de días de descanso tanto para docentes como alumnos.

El malestar ya se encontraba presente por el descuento de los días de paro de los haberes de los docentes que participaron de la medida, además del premio especial para los docentes que no se plegaron a la medida de fuerza, medidas que ya tuvieron un fallo adverso en la Justicia platense.

En el marco de un conflicto que se da en distintos puntos del país, pero en la provincia de Buenos Aires, con millones de escolares afectados, ya lleva once días de paro, la resolución fue tomada como una "provocación más" por sectores gremiales.

El antecedente más cercano que encuentra la recuperación de clases durante las vacaciones, se remontan a 2014 cuando el exgobernador Daniel Scioli amenazó con tomar una determinación similar en medio de un conflicto que llegó a sumar 17 días de escuelas paralizadas.

El tanto, el Gobierno bonaerense recibirá este martes a las 10:00 a los gremios docentes para intentar destrabar el conflicto. Según trascendió, el encuentro se realizará el martes en el Ministerio de Economía provincial.

En el último encuentro, los gremios reconocieron el avance en retomar el diálogo y que el gobierno provincial había reconocido la pérdida de poder adquisitivo producido el año pasado.

Con esta convocatoria, en principio, se despeja el foco de conflicto que se suscitaba entre el gobierno y los representantes gremiales vinculado con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, pues el lunes 27 finaliza esa medida que no fue acatada por los gremios.

En tanto, este viernes se conoció que La Justicia platense falló en contra de la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de penalizar a los docentes que hicieron paros este año y premiar a los maestros que no acataron la huelga.

Tras emitir al fallo, la Justicia intimó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a abstenerse de aplicar descuentos en los salarios de los docentes que se sumaron a los paros realizados en la provincia de Buenos Aires.

En el texto de la comunicación también el juzgado ordenó que no se pague el premio extraordinario de 1.000 pesos a aquellos maestros que, durante las medidas de fuerza, hayan concurrido a las aulas.

El fallo fue dictado por la jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata, María Ventura Martínez, en favor del planteo realizado por los seis sindicatos docentes que integran el Frente Gremial Docente.