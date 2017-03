Urcera, pole en Buenos Aires Deportes 26/03/2017 Redacción SUPER TC2000

Ampliar FOTO WEB BUEN INICIO. El Citroen de Urcera fue el mejor de la clasificación en el Gálvez.

El piloto José Manuel Urcera (Citroën) se adjudicó ayer la carrera clasificatoria y de esta manera logró la "pole position" para la primera carrera del año del Súper TC2000 que se disputará en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez" de Buenos Aires. El debut del equipo Citroën en el Súper TC2000 no puede ser mejor ya que dominó en la clasificación de la primera fecha del torneo 2017. Urcera necesitó de 14 minutos, 45 segundos y 785 milésimas para completar las 11 vueltas al circuito 9 del trazado porteño de 3.363 metros de extensión. Detrás quedó el tandilense Leonel Pernía (Renault) quien quedó a 1 segundo y 041 milésimas, mientras que detrás terminó el bonaerense de Del Viso, Matías Rossi (Toyota), a 1 segundo, 347/100.

Urcera dominó con tranquilidad la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en el autódromo porteño y se quedó con todos los puntos en juego del sábado. "Debutar con un triunfo es muy bueno. Estoy contento por estar primero en el campeonato, nunca había estado puntero. Pernía intentó atacar al principio e íbamos a un ritmo muy rápido. Tenemos un ritmo bárbaro, que ese era el punto de duda que teníamos. En mi interior pensaba que íbamos a andar muy bien, pero esto es más de lo esperado. Ojalá que mañana -por hoy- podamos mantener el nivel", indicó Urcera tras la competencia. El piloto de Citroën, marca que regresa a la categoría, largará en primera fila junto a Pernia.

El programa para este domingo contempla pruebas libres de 08.45 a 08.55, mientras que la final se disputará a las 12:05, con un total previsto de 40 vueltas, 134,120 Kms o un máximo de 60 minutos de competencia.



HUBO SANCION

Minutos antes de iniciarse la clasificación de la primera fecha del Súper TC2000, la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino tomó una decisión sobre los autos que se presentaron para esta cita con trompas que no respetan el reglamento. Si bien en un primer momento se había informado que no habría penalización por esta falta grave, se decidió colocarles un lastre de 30 kilos a modo de sanción. Del total del parque solo los vehículos de los equipos oficiales Peugeot, Citroën, que debuta en la especialidad, y Toyota tenían el elemento en cuestión tal y como figura en la normativa aprobada el año pasado. El resto del parque cuenta con un frontal sin las medidas homologadas para este ejercicio. Entre los coches afectados están los de los teams oficiales Chevrolet, que defiende el “1” con Agustín Canapino, Renault y Fiat, además de las escuderías particulares Escudería Fe, Fela, Riva y JM Motorsport. Aunque lo ideal hubiese sido la exclusión, el viernes por la noche todos los equipos habían emitido una nota en la que expresaban su conformidad para que los autos cuestionados estuviesen en regla para la próxima fecha. La CDA aceptó la inquietud, pero decidió sancionarlos con el lastre. De esta manera, Pernía, Ardusso, Spataro, Fineschi, Canapino y Julián corrieron con 30 kilos de lastre.