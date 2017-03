Rechazan acusaciones de empresarios americanos Nacionales 26/03/2017 Redacción SOBRE DUMPING EN BIODIESEL

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno salió ayer al cruce de acusaciones de productores de biodiésel de los Estados Unidos sobre dumping y subsidios, y advirtió que sus planteos "no tienen sustento".

El Ministerio de Agroindustria dijo que la demanda que realizó la cámara estadounidense que engloba a productores de biodiésel sobre supuesto dumping "no cuenta con evidencias y sus argumentos ya han sido rechazados por tribunales internacionales".

La industria estadounidense liderada por la Junta Nacional del Biodiésel solicitó al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos antidumping y compensatorios contra las exportaciones argentinas.

La presentación invocó que la OMC falló en favor de la Argentina el año pasado, tanto en primera instancia como en apelación, contra una medida antidumping similar a la que ahora pretende la industria del biodiésel estadounidense impuesta por la Unión Europea.

Productores estadounidenses acusan a los argentinos de exportar biodiésel a precios de dumping y beneficiarse de subsidios distorsivos que favorecen a las exportaciones, perjudicando a la industria norteamericana.

Pero el Ministerio de Agroindustria remarcó que las acusaciones se basan en "argumentos carentes de todo sustento".

"La misma Unión Europea también rechazó una acusación de sus propios productores, similar a la presente demanda de la industria norteamericana, dado que no pudo probarse la existencia de subsidios que supuestamente favorecían a los productores argentinos", indicó la cartera a cargo de Ricardo Buryaile.

Agroindustria advirtió que "la demanda sobre supuesto dumping no cuenta con evidencias y sus argumentos ya han sido rechazados por tribunales internacionales".

Recordó que Argentina es líder mundial en producción de biodiésel gracias a su ventaja comparativa en la producción de la soja y altamente eficiente de la industria nacional de biodiésel.

El ministerio sostuvo que este escenario "motivó demandas proteccionistas en diversas partes del mundo con el fin de proteger sectores incapaces de competir internacionalmente a través de la imposición de barreras ilegales" al comercio

mundial.