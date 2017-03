Polémica en Cambiemos por un cartel del viernes Nacionales 26/03/2017 Redacción Pedía "nunca más a los negocios con los derechos humanos".

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Diputados de Cambiemos manifestaron ayer su descontento con un cartel que lucieron algunos de sus pares el pasado viernes en el que se pedía "nunca más a los negocios con los derechos humanos", y

subrayaron que "había consignas mejores" que podía ponerse y que "sirvan a los argentinos para unirse".

En el aniversario número 41 del último golpe de Estado, en las redes sociales circularon imágenes de legisladores oficialistas en la Cámara baja posando con un cartel que rezaba "Los derechos humanos son de todos" y llevaba el logo de Cambiemos.

Sin embargo, también hubo otra versión de la misma foto pero con una consigna que apuntaba hacia el kirchnerismo y pedía "Nunca más a los negocios con los derechos humanos", escrito en letras blancas sobre un fondo negro.

En esa segunda foto no estaban presentes, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y los legisladores del PRO Pablo Tonelli y de la UCR Mario Negri.

"Me pareció que había consignas mejores como por ejemplo ´Democracia para siempre´, ´Nunca más golpe de Estado´, ´Nunca más desaparecidos´. Es decir, consignas que nos sirvan a los argentinos para unirnos, para estar de acuerdo, para sumar, expresó Tonelli.

No obstante, aclaró: "De todas maneras respeto la libertad de los que quieren expresarse con otra consigna, ya sean compañeros de bloque, los dirigentes de otro bloque o la gente en general", sostuvo Tonelli.

En declaraciones a Radio 10, el dirigente macrista admitió que "no se pensó mucho el tema de la consigna, alguien se ocupó de poner una que le pareció, llevó el cartel", pero reiteró que "nadie pensó mucho acerca de la conveniencia o incoveniencia de esa consigna y se hizo la foto".

"Yo advertí. Me saqué una foto con una consigna más general y después cuando apareció un cartel que me pareció que era inadecuado me retiré de la foto", agregó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el mismo sentido se pronunció Negri, coordinador del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, quien subrayó que "el cartel oficial fue el que decía ´Los derechos humanos no tienen dueño´".

"Otros colegas pusieron otro cartel cuando terminaba eso e interpretan que algunos en algún momento... hubo muchos problemas acá, estuvo Sueños Compartidos, una serie de cosas metidas en el medio", manifestó el cordobés.

En diálogo con Radio Mitre, el radical se quejó de que en la Plaza de Mayo "se leyó un documento donde indirectamente se reivindicó la lucha armada".