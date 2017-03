Arslanian cuestionó a Hebe de Bonafini Nacionales 26/03/2017 Redacción Dijo que hay "un grado extremo de politización" en algunos organismos.

Ampliar FOTO ARCHIVO LEON ARSLANIAN.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El exintegrante del tribunal del Juicio a las Juntas Militares León Arslanian evaluó ayer que existe "un grado extremo de politización" en algunos organismos de derechos humanos y que se da "una disputa de poder".

"Hay una dispersión que no debería existir, fruto tal vez de una disputa acerca de la apropiación de una causa. Y un grado extremo de politización de algunas organizaciones", sostuvo Arslanian.

En declaraciones a radio Continental, el exmagistrado sostuvo que "la desaparición del gobierno de (Néstor) Kirchner y de Cristina, que alentaban de una manera particular a las organizaciones de derechos humanos, ha dejado una suerte de vacío y hoy esta generando una disputa de poder".

No obstante, criticó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por haber calificado de "traidora" a su par de Abuelas, Estela de Carlotto, y señaló que fue una expresión "desdichada".

"Restar mérito a lo que viene haciendo Estela de Carlotto en una causa tan noble es un acto grave. Me parece una incivilidad política pensar que Estela no puede hablar con la gobernadora, cuando se trata de un diálogo altamente constructivo para buscar soluciones", agregó.

En este sentido, Arslanian sostuvo que "si una organización de derechos humanos no articula y discute con el poder, no tendría sentido" y concluyó: "Ha sido un exabrupto, una manifestación impertinente".