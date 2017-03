CALIFICACIONES INDIVIDUALES Deportes 26/03/2017 Redacción Leer mas ...

Hoyos (6): Poca responsabilidad en el primer gol. Tapadón a Rodríguez en el cierre del PT, era el 0-2.

Carniello (5): Se durmió en una y Toledo no perdonó, fue el 2 a 1.

Paredes (6): Bien de arriba, no tuvo mayores sobresaltos.

Campi (6): Ganó todas en el cuerpo a cuerpo y de arriba, incluso anotó el gol del 2 a 2. Dejó corto un rebote y lo aprovechó Otero para el 1 a 0.

Abero (6): Mucho temperamento. Se fue expulsado sin merecerlo.

Gudiño (7). Es el diferente. Si bien estuvo algo egoísta, volvió a marcar. Es el goleador del equipo con 6 tantos.

Pittinari (5): Jugó solo un tiempo. Le falta alcanzar su mejor ritmo.

Romero (6): Tuvo quites y cierres importantes. Jugó condicionado por una amarilla a los 13m.

Luna (5): Entró poco en juego. El equipo lo necesita más enchufado. Como en el final.

Albertengo (5): No pudo desequilibrar, las peleó a todas pero perdió con Sánchez, Schunke o Desábato.

Díaz (5): No lo abastecieron y tuvo un par de disparos desde afuera. Se fueron cerca.

Montiel (5): Cometió una absurda infracción que luego le costó el 1-2 a su equipo.

Costa (5): Entró bien. Descolgó un par de pelotas aéreas que fueron aprovechadas.

Martino (-): Jugó pocos minutos como para ser evaluado.