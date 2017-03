Consumió "paco" 2 años: duras confesiones

Gabriel Gustavo "Tuqui" Pinto fue parte de la generación gloriosa de la radiofonía argentina al integrar durante dos décadas el "dream team" de Mario Pergolini en Rock & Pop, junto con aquellas -por entonces- jóvenes estrellas nacientes como Elizabeth Vernaci, Juan Di Natale y Bobby Flores.



En televisión, acompañó a Julián Weich con su entretenimiento para toda la familia llamado "Justo a Tiempo" donde se ponía antifaz y tenía que adivinar quién era el personaje invitado al show.



Ahora, ya lejos de ese presente y en graves dificultades económicas, "Tuqui" convive en una casa prestada junto a su novia de 26 años y contó cómo llegó a "vivir al día", sin la ayuda de sus eternos compañeros.



-¿Cómo te encuentra la vida en este momento?



-Ya hice un montón en mi carrera. Hoy me aburro de todo. A lo largo de mi vida he sido dibujante, diseñador gráfico, conductor de radio, trabajé en televisión, vendí manteles... Para hacer algo nuevo, debería inventar algo. Dentro de lo que puedo, hice todo lo que quería. Ahora ya tengo 58 años y estoy rengo permanentemente. No es que voy a estar mejor. Si no me opero, no va a cambiar mi estado. Ya me operé una vez y mirá cómo estoy, en muletas. Primero debería cobrar el seguro, pero tengo para tres o cuatro años más. Me gustaría tener un trabajo que me permita ganarme la vida, aprovechando todo lo que aprendí. Yo necesito algo de qué vivir.



-¿Por qué no tenés ese trabajo hoy?



-En parte, por una cuestión ideológica, yo soy anarquista, y, en parte, porque los medios se van convirtiendo en la medida que la televisión se va transformando. La televisión, al principio, era un medio de información, educación y entretenimiento. El entretenimiento está a salvo. Tenés entretenimiento para toda la familia, como Julián Weich, y para la fugazzetta, como la grasada de Tinelli. La gente, antes, sacaba la mano para ver si hacía frío, hoy mira Crónica. Si le dicen que hace frío, la gente sale con pullover, aunque haya sol. No sirvo para decir "culo" y "teta" en tele. Para eso, tengo los shows en vivo.



-Pero algunas ideas tenés…



-Sí, pero no es sólo que no consigo laburo, es que también la gente me dice que me va a llamar y ni me contestan los mensajes. A muy pocos les pediría trabajo. Pergolini me dijo que no tenía nada. Cuando empecé a hacer vida sana, todo empezó a ir en bajada. Tenía más trabajo en la otra vida. Por ahí me tienen miedo ahora. Yo ya entendí cómo funciona todo.



EL GRAN GOLPE



El corte para "Tuqui" sobrevino a partir de un grave accidente en moto que sufrió en enero de 2012. Luego de haber sido atropellado por un taxi, estuvo postrado en su casa, a pesar de haber pasado por varias operaciones para revertir las lesiones.



-¿Cuál fue el último trabajo que tuviste?



-"Justo a Tiempo". Entre programa y programa me accidenté. Había un proyecto para que fuera a Cuba con un camarógrafo pago para que me filme, porque yo decía que podía sobrevivir sin plata. Al final no se hizo.



¿Cómo subsistís hoy?



-Por los amigos, pocos, que me quedan y me siguen hablando a pesar de la ideología. Serán dos o tres. Hay un pibe que conocí cuando hacía un programa en una radio zonal en Rafael Castillo. Se llamaba Brulio. No lo veo hace treinta o veinte años. Es gerente de Aerolíneas, vive en el Sur. Me mandó mil pesos. El Pato Benegas (imitador que trabaja con Beto Casella en la radio) puso 500. Hay gente que tiene esos comportamientos, hay otra que no. Al menos esperaría una visita. No puedo viajar en colectivo, no tengo auto y no puedo subirme a la moto. Una visita pido.



-¿Y esta casa?



-Ya vivíamos acá. Era transitorio porque la de Martínez la habíamos dejado. Yo nunca tuve casa porque todo lo que vos ves, es por ella (señala a la novia). Yo no necesito cosas. Soy feliz con una guitarra, la moto y una computadora.



-¿No te molesta no poder ayudar en la economía de la casa?



-Proveía cuando tenía laburo. Con regularidad y abundancia. Ella viene de una familia muy numerosa de la que come cualquier cantidad de hijos. Comida no le va a faltar. Tengo un amigo que el padre tiene un molino harinero y me regala harina. Así que hacemos tortas fritas. Por suerte esta semana justo apareció un show y me adelantaron unos pesos con los cuales hicimos las últimas compras. Vivimos así, muy al día. A veces, al día de ayer. Esos días comemos tortas fritas. Ella no es millonaria y yo me crié en la calle.



-Has vivido en muchas circunstancias, ¿cuál fue la peor?



-La época en la que viví en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en una estación de tren. Preferiría no volver a pasarla.



-¿Cómo llegaste ahí?



-Porque acá no tenía nada que hacer, me harté de todo. No podía pagar las deudas. Regalé todo lo que tenía y me llevé un bolso, un enterito verde y cien pesos. Me fui a Mercedes a visitar un amigo y me gustó mucho el salame de ahí. No tenía ningún apuro, así que me quedé un rato. Viví en la estación del ferrocarril Belgrano de Mercedes. Ahí trabajé en una radio y, a cambio, me quedaba en la estación. Fue casi un año. Algunos me reconocían y me preguntaban qué hacía ahí. No entendían. Pero un día me echaron, porque se me ocurrió preguntar al aire por qué en Mercedes no había cabarets… ¿Por qué, si había 70 mil mercedinos, no había ni un solo puterío? ... Así que me tuve que ir a Luján y ahí también tuve quilombos con los curas. Siempre tengo problemas con ellos.



-¿El Papa te cae bien?



-Nunca me cayó bien un Papa. Este sí. Bergoglio no me gustaba, el Papa sí. Yo fui a un colegio de curas. Nunca recibí explicaciones. No entendí lo del dogma de fe. Nunca me llevé bien con los curas.



-¿Qué cosa nunca querés hacer?



-Morirme. Pero no depende de mí. La verdad que tengo más curiosidad que miedo. A veces hablo de eso con mi mujer, que tiene 26 años, 32 años menor. Tengo mucha curiosidad con saber qué pasa después. Si pasa algo trataré de venir a avisarles, pero no debe ser muy fácil porque sino alguno ya me hubiera avisado. Me parece mucho más probable la reencarnación. En algún momento te das cuenta que todo se acaba. Yo me di cuenta a los 25 años cuando estuve internado con tuberculosis y estuve con todos enfermos de cáncer.



-¿Mirás tele?



-Sí, pero series. La televisión de acá me parece asquerosa. Lo único que veo es a Casella.



-¿Qué drogas probaste?



-De las conocidas, menos las inyectables, todas. Hasta el éxtasis, que, la verdad, no me gustó. Un chico joven, compañero de trabajo, me dio para "ponerle onda" a una noche que estábamos en un boliche. Algunas las he consumido durante un tiempo. La cocaína la conozco y el "paco" también. Fumé paco dos años. Ahora ya pasó mucho tiempo.



-¿Cuál es el efecto que da el "paco"?



-Si no probaste la cocaína, es difícil de explicar. Lo primero que te hace el "paco" es cambiarte de una personalidad a otra. Lo inmediato es que hablás sin parar o que te concentrás en una sola cosa. Lo siguiente es que querés fumar de nuevo. Es mejor no tomar drogas, no es un mundo para estar drogado éste. Ahora las drogas están al alcance de cualquiera. Son re baratas y cualquier tarado que no tiene nada en la cabeza se da un par de "pipazos y sale a robar. Soy de otra época. Cuando cambió esa época, las drogas se acabaron para mí.



Fuente: haceinstantes/net