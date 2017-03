"Hay más gente a favor mío que de los otros"

"Hay más gente que está a favor mío que los otros", dijo la conductora de TV con respecto a las críticas que recibió tras la entrevista con Macri.



Por otra parte, cuando un movilero del canal América trató de saber que pensaba al respecto, "la Chiqui" respondió "no me insistan porque no voy a hablar. Voy a hablar en mi programa (esta noche)".



Por otro lado, de acuerdo a Crónica quien ababa de cumplir 90 años de edad confesó "estoy fantástica. Estoy encantada, ha sido todo maravilloso".