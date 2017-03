Rafaela recordó el 24 de Marzo con un acto frente a la Jefatura Locales 25/03/2017 Mauro Gentinetti Durante el comunicado leído por diferentes organizaciones de la ciudad, se destacó el rol que cumplió la policía durante la última dictadura militar y se lanzaron fuertes críticas a las políticas del Gobierno Nacional.

Ampliar FOTO LA OPINION EN EL CENTRO./ La columna de manifestantes brindó un paisaje lleno de contrastes, reflejando sus banderas y pancartas en las vidrieras de tiendas y bares.

La Jefatura de Policía fue el lugar elegido en Rafaela para conmemorar el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, con un acto donde se recordó el rol que cumplió la institución policial durante la última dictadura y se reclamó por las nuevas formas de violencia.

La gente marchó hacia la Jefatura desde la Plaza 25 de Mayo, ocupando la mano norte del bulevar Santa Fe. Al llegar, se ubicó en torno al escenario montado en el nacimiento de Avenida Mitre, a pocos pasos de la pared donde hace poco más de dos años se colocó una placa que identifica al edificio de la Jefatura como un lugar funcional durante el período de la represión. Ayer, su fachada fue el telón de fondo para este 24 de Marzo.

"Nuestra ciudad fue parte del circuito represivo del Estado. Aquí no sólo hubo víctimas, sino también cómplices. Mucho de ellos murieron con honores, y otros caminan impunes por nuestras calles. Entre ellos, Italo Falchini, quien fue Jefe de la Unidad Regional V y, por ende, responsable de todas las detenciones ilegales de la ciudad", expresó el comunicado leído desde el escenario.

Esta expresión pública, firmada por las organizaciones que adhirieron a la convocatoria, dedicó un párrafo especial a las muertes más recientes que dejaron al descubierto la impericia o encubrimiento del accionar policial: la de Nelly Zárate; Adrián Pacheco ("quien sufriera violencia institucional"); Claudia Martínez (víctima de redes de trata); y Silvia Suppo.

Y se volvió a reclamar la situación del ex comisario y actual Coordinador de Seguridad de la Municipalidad, Juan Mondino, "involucrado en el encubrimiento del asesinato político de Silvia Suppo". Un reclamo que desde el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo harán sentir el próximo domingo, cuando se recuerden 7 años del crimen.

La lectura del comunicado estuvo a cargo de cuatro oradores y concluyó con la mención de los 18 desaparecidos de Rafaela: Analía Arriola, Raúl Bru, Rubén Carignano, Conrado Ceretti, Osvaldo Colombo, Reinaldo Hattemer, José Manfredi, Cecilia Marfortt de Trod, Jorge Trod, Carlos Morel, Ricardo Nicolini, Yolanda Ponti, María Guadalupe Porporato, José Rossi, Luis Ricciardino, Juan Sinigaglia, Raúl Tettamanti y Zulema Williner.

Tras su lectura, hubo una presentación de la murga de Estación Esperanza y un espectáculo musical de cierre a cargo de artistas locales.



NUEVAS FORMAS

DE LA VIOLENCIA

Pero la represión policial no fue el único destinatario del pronunciamiento local, sino que hubo fuertes críticas a medidas, posturas y políticas del Gobierno Nacional, que como en el resto del país tampoco tuvo presencia en el acto de Rafaela.

Entre otras temas, el comunicado rechazó: las políticas económicas actuales; el alto endeudamiento; que no haya paritarias libres; la escalada tarifaria; el recorte al presupuesto educativo; las reducciones al CONICET; la convocatoria de voluntarios para desestabilizar paros docentes; y al proyecto de bajar la edad de imputabilidad. "Los chicos no son peligrosos; están en peligro", se escuchó.

Y pusieron un especial énfasis en la política de derechos humanos. "Repudiamos la clara intención del Gobierno Nacional para deslegitimar la memoria negando los desaparecidos, y queriendo modificar el feriado de hoy, que debió volverse atrás por el rechazo de toda la comunidad, que exige memoria, verdad y justicia", puntualizaron.