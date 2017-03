Por un buen comienzo en casa Deportes 25/03/2017 Redacción Luego del triunfo en Sarandí, y sin variantes en el 11 titular, el necesitado equipo de la Crema buscará esta noche extender la racha en su primer partido como local del 2017 ante Estudiantes.

Ampliar FOTO TWITTER EQUIPO QUE GANA NO SE TOCA. La formación albiceleste que viene de vencer a Arsenal en Sarandí.

Atlético de Rafaela será local esta noche de Estudiantes de La Plata en un partido en el cual ambos equipos buscarán seguir por la senda del triunfo el marco de la 17ª jornada del Torneo de Primera División. El encuentro se iniciará a partir de las 20:30 en el estadio "Nuevo Monumental" de Rafaela, tendrá el arbitraje de Jorge Baliño y contará con la transmisión de la TV Pública.

El equipo de Juan Manuel Llop viene de una victoria por 2 a 1 en cancha de Arsenal de Sarandí, pero su andar ganador debe continuar si es que pretende salvar la categoría ya que su promedio sigue siendo el más bajo. Para ello, el entrenador pondrá en cancha el mismo equipo que jugó en Sarandí, ya que el goleador de la Crema en el certamen, el volante Gabriel Gudiño, se recuperó de una molestia, al igual que el defensor Oscar Carniello. Donde habrá una modificación será en el banco de relevos, ya que Marco Borgnino jugará en Reserva y el mediocampista Facundo Soloa estará ocupando un lugar en el banquillo de suplentes junto a Ramiro Macagno (que también será parte del equipo de Reserva), Eros Medaglia, Diego Montiel, Angelo Martino, Robin Ramírez y Ramiro Costa.



EL “PINCHA”

La formación de Nelson Vivas tiene 30 puntos en la tabla y se encuentra a solo 4 de Boca, el líder del torneo, con lo cual tratará de no perderle pisada. Viene de derrotar a Patronato en La Plata por 1 a 0 y pese a que su rendimiento todavía no es el ideal se advirtió una ligera mejoría futbolística. El técnico realizará algunos cambios tomando como referencia el partido anterior y uno de ellos será el ingreso de Daniel Sappa por Mariano Andújar, quien se encuentra con la Selección argentina. Además volvería Jonathan Schunke luego de cumplir la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en reemplazo de Juan Foyth mientras que retornaría a la titularidad Israel Damonte sustituyendo a Rodrigo Braña. En tanto, Javier Toledo podría ser parte del once inicial, ya sea por Lucas Viatri, que sintió una pequeña molestia en el gemelo de la pierna izquierda o por Lucas Rodríguez por una cuestión meramente táctica.



98 DIAS

Casi 100 días pasaron de la última vez que Atlético jugó como local. El último partido fue el 17 de diciembre del año pasado, cuando le ganó 3 a 0 a Patronato, por la 14ª fecha del Torneo de Primera.

Entradas: los tickets para la parcialidad local se pondrán nuevamente a la venta este sábado en la Secretaría Deportiva (Dentesano 445) de 9 a 12. Y por la tarde, en las boleterías del estadio, desde las 17. Los valores son estos: generales, $ 200; socios, $ 150; damas y jubilados, $ 100; menores de 11 años con DNI, $ 60. Con respecto a las entradas visitantes, las 2.000 populares y las 500 plateas se vendían solamente en La Plata. Los accesos para los visitantes serán los habituales. El estadio abrirá sus puertas para el público a partir de las 17:20.

Preliminar: en tanto, las divisiones Reserva de Atlético y se enfrentarán esta tarde en la antesala al juego de primera en el Monumental. Cabe recordar que el equipo de Víctor Bottaniz viene de perder ante Arsenal 2 a 0 y Aldosivi 3 a 1, ambos como visitante, mientras que el ‘Pincha’ venció 3 a 1 a Patronato.

Pide apoyo: mientras tanto, Carlos Eguiazu, dirigente de la Crema, pidió a los hinchas que acompañen esta noche a alentar al equipo en esta dura lucha por la permanencia. En su twitter de ayer, expresó a sus seguidores que “este sábado la hinchada juega un partido fundamental. ¡Ganémoslo junto a nuestros jugadores! Apoyemos que todos juntos daremos pelea”.