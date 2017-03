La entrega de premios y presentación del Midgets Deportes 25/03/2017 Redacción UNA NOCHE ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE VILA

Ver galería 1 / 2 - PRENSA MIDGETS PREMIACION. Los pilotos César Bonomo, Agustín Bonomo y Mariano Bacci. LA CABECERA. Angel Storti, Roberto Operto, Claudio Gramaglia, Conrado Ingaramo, Ariel Gagliardo y Arturo Montrucchio, en la conferencia de Vila.

La plaza de la localidad de Vila le puso un marco especial a la convocatoria realizada por la Asociación Midgets del Litoral y la Asociación Civil Pilotos Midgets del Litoral, con motivo de concretarse la entrega de premios a los tres pilotos que ocuparon los escalones del podio en el Torneo Oficial "Juvencio Montrucchio" y el lanzamiento de la temporada 2017.

Recibieron sus distinciones el ahora bicampeón Agustín Bonomo, el subcampeón César Bonomo y el tercero Mariano Bacci, en reconocimiento a sus destacadas actuaciones en el campeonato anterior, que se dio por finalizado tras cumplirse 10 de las 14 fechas pactadas originalmente.

Tras formalizarse la entrega, se efectuó el lanzamiento del Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral", que se pondrá en marcha el próximo domingo 2 de abril en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.

Participaron del encuentro, el presidente comunal Claudio Gramaglia; los dirigentes Conrado Ingaramo y Arturo Montrucchio (AML); Ariel Gagliardo y Henry Merke (ACPML); el comisario deportivo Angel Storti y Roberto Operto (delegado de la Asociación Argentina de Volantes).

En el transcurso de la reunión de prensa se brindaron detalles relacionados con el certamen de la temporada que se iniciará el primero domingo de abril en Vila, en particular los referidos a los aspectos deportivos y técnicos.

Se recordó que el Torneo Oficial constará de 12 fechas y que se aplicará un sistema de play-off, ya que las ocho primeras competencias formarán parte de la etapa regular y en las últimas cuatro se definirá el título entre los 16 mejores al cabo de la instancia preliminar.

Se aplicará el sistema de largada de cuatro autos por fila, que fue utilizado con buen suceso en las carreras especiales de la temporada anterior y no se disputarán las finales B y C, las que serán reemplazadas por dos prefinales, que completarán la grilla de la final principal.

En el cierre de la noche, los asistentes fueron agasajados en la sede que posee la Asociación Midgets del Litoral en la avenida Dr. Arturo Romero Acuña.