El agua no es infinita Locales 25/03/2017 Redacción A medida que crece la población mundial y el consumo de agua potable, se hace imprescindible recrear una cultura de uso responsable, advierte la Agrupación ambientalista Agua y Futuro de Rafaela.

El agua dulce es un recurso limitado. Cuestión a tener en cuenta primordialmente. Mucho se ha escrito y dicho acerca de este tema y sus derivaciones, pero no ha bastado para que se lo tomara en cuenta con responsabilidad. En realidad, no se ha tomado real conciencia de la realidad que la tiene como centro gravitante en la vida en todos sus aspectos como tal.

Como su disponibilidad es limitada, se impone una gestión adecuada y eficaz que garantice su disponibilidad en calidad y cantidad. Cosa que, sin embargo, no significa que el agua sea infinita. No agota el cuadro en su totalidad. En el planeta sólo el tres (3) por ciento del agua es dulce, frente al noventa y siete (97) por ciento de agua salada.

Aproximadamente, el 70 por ciento de la superficie de la Tierra es cubierta por el agua, de la cual el 97 por ciento corresponde a los océanos. El otro 3 por ciento es dulce, pero solo una cantidad mínima (el 0,007%) es apta para el consumo humano.

En el mundo global el consumo de agua es muy superior respecto a otras regiones del planeta. En muchas de éstas se sitúa muy por debajo de la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 50 litros por día. En el caso de que toda la población consumiera agua al ritmo que lo hace Europa y Estados Unidos se necesitaría, para atender la demanda, el equivalente a 3,5 planetas Tierra. De acuerdo con la fuente del informe, éste cita tres casos de consumo medio diario en otros tantos países: España, 132 litros, EE.UU.: 215, y Arabia Saudí, 240.

Corresponde señalar que, en ese cuadro, pesa el dato de que 700 millones de personas no tienen acceso al agua potable, realidad que, tomando en cuenta otros componentes de la problemática abierta, se ensombrece hacia el futuro por el aumento de la población y el cambio climático. La Cumbre Mundial del Clima en París 2015 (COP 21) concluyó que para el año 2080 entre el 43 y el 50% de la población mundial no tendrá acceso al agua potable.

Deducible de ello, y de lo ya reconocido, es el empeoramiento de la situación existente. Alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2000 (reducción en un 50% de las necesidades de agua limpia y saneamiento), de por si insatisfecho, exige una gestión inteligente y racional. Eso significaría la aplicación de imprescindibles medidas que, eludiendo premisas puramente rentísticas -finaliza el informe- contemplen campañas de concientización “para que la sociedad adquiera una mayor sensibilidad sobre un consumo responsable”.



Fuentes: A las ya citadas en el artículo se agregan We are water foundation y Revista Global Water Intelligence (GW)