Sensaciones y sentimientos

La gente que ve películas y series con frecuencia -entre la que especialmente nos incluimos- a veces ve con sorpresa qué bien se tratan los personajes. Piden con educación en todo momento y en su vocabulario expresiones como “gracias” y “por favor”, en tono amable y conciliador, aparecen con frecuencia aún en instantes de discusiones ásperas y, a nuestro parecer, difíciles de resolver en paz.

Nosotros, espectadores, nos preguntamos cómo hacen en esos momentos para poner humildad en esos pedidos, cuando se nota que están muy enojados (¿se dieron cuenta de que en las discusiones de películas y series casi no hay insultos, pero sí juegos de palabras muy agresivamente ácidos y que lo que no hay casi nunca es la orden hacia el otro de que termine la discusión?)

Como en todos los casos en que somos espectadores, no podemos evitar la comparación entre ellos y nosotros, habitantes del gran sur del mundo y de este país en forma de triángulo a punto de clavar su ángulo inferior en los hielos mayores del planeta; nosotros, habitantes de Argentina, no podemos creer que exista ese modo educado de discutir, tan distinto del que nosotros practicamos, incluyendo también el trato diario con quienes nos encontramos ocasionalmente y que no son amigos ni parientes, ni parte de la familia.

A estos les dedicamos, como única posibilidad para ellos, expresiones como “corréte”, “devolvéme”, “dame”. También les decimos permanentemente “hacé”, “andá”, o “mirá” con la mayor naturalidad. No es casualidad que todas sean órdenes. Nos resulta tan normal expresarnos así porque pensamos que un mejor trato, más considerado, es innecesario ya de todos modos nos entenderemos igual y de todos modos el otro va a darnos lo que estamos necesitando, aun pidiéndoselo sin respeto.

Entramos y salimos frecuentemente sin saludar, no miramos ni vemos a nuestros interlocutores, hacemos nuestro requerimiento hablando con velocidad, y nos ponemos impacientes si en una institución o comercio quien nos atiende no deja todo lo que está realizando y resuelve lo nuestro inmediatamente, suponiendo que tenemos derecho a la prioridad absoluta respecto de los demás.

Nunca mostramos, ni por casualidad, que nos resulte grato estar hablando con ellos. Para qué, si estamos apurados (como siempre) y la situación no da para una conversación mínimamente civilizada: estamos allí por obligación y no tenemos por qué ser amables, pero si un momento después nos encontramos con amigos la situación cambia: a ellos les damos todo el afecto y cordialidad que no hemos concedido a los otros, esos que están para servirnos.

Están siempre en nuestro menú las palabras que imponen una aceptación (“traéme”, “vení”. “compráme”, entre otras), esas que después de decirlas sentimos que con ese modo ya hemos cumplido con el trato protocolar obligado.

Si. Practicamos protocolo. Y hasta lo hacemos de un modo impersonal, quitándole las fórmulas -que vendrían bien- de educación y respeto.

Todo eso no tendría mayor importancia si el uso del “quiero”, “dame”, y demás de su nivel fuera dicho en forma y adecuadamente considerada: de ese modo quedaría implícita la cordialidad en el trato diario con las otras personas, sean de trato ocasional o frecuente.

Pero como no ocurre así casi nunca, debemos tener cuidado. El olvido (y peor aún, el archivo) de esas palabras necesarias -y la forma en que se dicen las otras, las autoritarias-, nos llevará por un camino preocupantemente directo a la soberbia y a una soledad que nos será difícil de comprender.