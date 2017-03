Macri publicó fragmento del libro "Nunca Más" Nacionales 25/03/2017 Redacción El Presidente y sus funcionarios del Gobierno se expresaron en las redes sobre el Día de la Memoria con el lema "Nunca Más".

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente Mauricio Macri publicó ayer en su página de Facebook un párrafo del prólogo del libro "nunca Más" por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras funcionarios y ministros destacaron que se trata de una "día de reflexión".

Macri publicó una imagen de la leyenda "Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" en letras blancas sobre un fondo negro y debajo un extracto del prólogo del libro en el que menciona el "terrible drama" de la dictadura y expresa que "únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror".

"Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana", dice el texto. Y agrega: "Unicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado".

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, publicó en su cuenta de Twitter una foto de los referentes de Cambiemos en el Congreso con un cartel que dice "los DDHH no tienen dueños", en un claro mensaje político al kirchnerismo.

El diputado de Cambiemos Martín Maquieyra, en tanto, mostró otras dos fotos con los mismos legisladores pero otros carteles, que en este caso decían "nunca más a los negocios con los DDHH" y "nunca más la interrupción del orden democrático".

A su turno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, publicó un fragmento del informe de gestión que brindó el último miércoles en el Congreso y escribió: "Este 24 de marzo ratifico nuestro compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia que son ya políticas de Estado en nuestro país".

La canciller Susana Malcorra, en tanto, pidió a través de Twitter que "el Día de la Memoria sirva para reflexionar" y, junto al hashtag #NuncaMas, agregó: "Todos tenemos que cuidar y mejorar nuestra democracia". "El Juicio a las Juntas, en un gobierno democrático, fue un ejemplo argentino al mundo. Sobre esa base tenemos que construir un futuro mejor", agregó la ministra de Relaciones Exteriores.

En el mismo sentido, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que "hoy es un día de reflexión" y que "lo central es convivir en democracia". "Hoy es un día de reflexión sobre las violencias entre argentinos que no deben volver nunca más. La Patria que nos une es más que lo que nos separa. Hoy debemos volver a valorar lo central que es convivir en democracia", afirmó Pinedo.

Otro funcionario que se expresó a propósito del Día de la Memoria fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien afirmó: "Los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó en la dictadura porque la política metió mucho la cola".