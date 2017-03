Sportivo reaccionó y empató ante Libertad Deportes 25/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA

Libertad de Sunchales y Sportivo Norte igualaron ayer 2 a 2 en la continuidad de la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina. El equipo norteño vino desde atrás en el marcador y a pocos minutos del final consiguió un buen punto como visitante.

En el primer tiempo, el local se puso en ventaja con el gol de Fourlin, a los 32 minutos del primer tiempo, mientras que a los 41' amplió la diferencia Monserrat, de penal. En el complemento, Libertad se quedó con un hombre menos por la expulsión de Gorosito a los 5 minutos. Con el hombre de más, Sportivo se vino con todo, y consiguió el descuento por intermedio de Espíndola, a los 24', mientras que Simonelli puso la paridad que sería definitiva, a los 39'.

Cabe mencionar que en Reserva se impuso Libertad por 4 a 0.



RESTO DE LA FECHA

Este domingo continuará la jornada con los siguientes partidos: Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur, Mauro Cardozo; 9 de Julio vs. Brown de San Vicente, Guillermo Tartaglia; Argentino de Humberto vs. Florida de Clucellas, Rodrigo Pérez; La Hidráulica de Frontera vs. Atlético de Rafaela, Sergio Rusch y Dep. Ramona vs. Peñarol, Franco Ceballos.



TORNEOS PROVINCIALES

Luego de la reunión de la semana pasada por parte de la Federación Santafesina ya se conoce el calendario para las competencias por Ligas. Para las selecciones Sub-14 se jugará en mayo en Liga San Martín. La Selección Sub-16 jugará en julio en una sede de la Liga Sanlorencina, mientras que la Selección Sub-13 lo hará en octubre en Rosario.

El Torneo Provincial Sub-15 será organizado por la Liga Rafaelina y se jugará en el mes de agosto. La Mesa Directiva de la LRF comenzará a trabajar en el tema para organizar dicho Torneo que recibirá a 15 Selecciones de Ligas de la Provincia.