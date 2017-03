Comenzaron las Formativas Deportes 25/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA ARB EN SUNCHALES./ Libertad y Atlético, primeros duelos.

Este viernes se puso en marcha el Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet. En el Estadio Hogar de los Tigres, Libertad de Sunchales "B" recibió a Atlético de Rafaela. A primer turno, en categoría U15, el local se quedó con la victoria por 77 a 46, mientras que en U17 la historia fue más cerrada pero los Tigres ganaron 63 a 60.

La primera jornada seguirá este sábado con los siguientes cruces: A las 10:00: Argentino Quilmes vs. Libertad (U13, U17, U15 y U19); Unión vs. Independiente (U13, U17, U15 y U19) y 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur (Premini, mini, U13, U17, U15 y U19).