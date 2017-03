Ulrich va por el título crucero Deportes 25/03/2017 Redacción BOXEO

Campeones fuertes, de estilo marcadamente ofensivo y conocidos por sus recordadas batallas. Con dos cetros en juego, chocarán en una esperada “Colisión de cruceros”. El campeón latino plata crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el porteño Patricio “Grande” Pitto, se enfrentará al ex monarca latino plata e invicto santafesino José “El Tigre de María Juana” Ulrich, intentando defender por primera ocasión su corona, y además conquistar el título argentino crucero, que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará esta noche en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23 para Argentina y toda América.

En un choque que se anticipa explosivo, Pitto (11-2-3, 8 KOs), actual Nº 2 del ranking argentino crucero, buscará defender por primera ocasión el cetro que conquistó el pasado 9 de julio al fulminar al puntano Marcos Aumada por nocaut en el primer asalto en Quilmes, Buenos Aires, frente a un imbatido Ulrich (13-0-0-1 sd, 5 KOs), Nº 5 del escalafón argentino crucero, quien se alzara con ese mismo cinturón el 16 de diciembre de 2015 al doblegar al catamarqueño Miguel Bulacios en fallo unánime en María Juana, Santa Fe, y que retuvo el pasado 8 de abril al deshacerse del brasileño Claudio Morroni Porto por nocaut técnico en el primero en San Francisco, Córdoba, pero que luego se pondría en disputa por falta de exposiciones.

Ahora, el nacido en la ciudad de Buenos Aires hace 32 años, quien luego de dejar en el camino a sus primeros cuatro rivales, ceder su invicto a manos del bonaerense Jonathan Spesny en las tarjetas, pero desquitarse de su verdugo, y caer ante el santiagueño Daniel Sanabria en fallo mayoritario, lleva un invicto de nueve presentaciones venciendo entre otros al tucumano Marcos Juárez, los bonaerenses Marcos Barroca, Pablo Curbelo, hasta que el 16 de mayo de 2015 igualó con el bonaerense Cristian Medina por el cinturón latino CMB, para luego el 18 de julio siguiente superar al mercedino Walter Sequeira en fallo dividido en Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco. Tras el 4 de diciembre de ese año volver a empatar con Medina por la misma faja y nuevamente en Los Polvorines, Buenos Aires, y noquear al bonaerense Cristian Suárez, fulminó a Aumada para conquistar la corona que se apresta a estrenar, y sumar la argentina.

Enfrente tendrá a Ulrich, que vuelve tras una larga inactividad por lesión, nacido en María Juana hace 24 años, quien tras superar a cada oponente entre los que se destacan los bonaerenses Hugo Casanovas, Jonathan Spesny, Bruno Hong y Cristian Suárez, el 16 de diciembre de 2015 doblegó al catamarqueño Miguel Bulacios en fallo unánime y se alzó con el cetro latino plata crucero CMB, que retuvo el 8 de abril último al deshacerse del brasileño Claudio Morroni Porto en el primero, y que planea reconquistar, además de añadir la nacional. En un duelo atrapante que se espera colmado de emociones, ambos dirimirán gran parte de su futuro, además de dos cinturones, en una verdadera “Colisión de cruceros”.



ATRACTIVO RESPALDO

Más allá del duelo titular, una atractiva programación se prepara para completar la cartelera. Entre otros, se anuncian las actuaciones del campeón sudamericano superwelter interino, el ex monarca latino dominicano Henrri “La Esencia” Polanco (9-2, 4 KOs), el pegador superligero entrerriano Daniel “Cainchi” Aquino (14-2, 11 KOs), el ex campeón latino correntino Ramón “El Correntino” Sena (22-17-2, 13 KOs), y el ligero porteño Nelson “Pollo” Ayala (1-0-2, 1 KO), entre otros, frente a competitivas pruebas, para conformar una cartelera de alto nivel.