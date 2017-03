Nueva sede para el Archivo de la Memoria Locales 25/03/2017 Redacción EN SANTA FE

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, presidieron este viernes el acto oficial de inauguración de las nuevas instalaciones del Archivo Provincial de la Memoria, en la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Vale recordar que el Archivo funciona desde el año 2006 y cuenta con información en diversos soportes, relacionada con testimonios y documentos directos de la época, sobre violaciones a los derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Silberstein manifestó que “como funcionario público uno tiene que rendir cuentas y puedo decir que los empleados de la secretaría de Derechos Humanos han hecho posible que la ciudad de Santa Fe tenga una sede como la que dejamos inaugurada, realmente digna y como corresponde simbólicamente”.

Tal como lo había anunciado esta mañana en la ciudad de Rosario, el ministro indicó que ya se han “iniciado las acciones para el proceso de digitalización del registro que, además de servir como un instrumento para los juicios, es un instrumento para el Nunca Más, para que no se pueda olvidar lo que aconteció en la cruel dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976”.

El titular de la cartera de Justicia dejó en claro que “para nosotros, y para que no queden dudas, la decisión del gobierno de la provincia, como principio, es que los desaparecidos son 30 mil y que la fecha es el 24 de marzo. Nosotros no tenemos dudas de cuáles son los valores y de lo que eso significa”.



En la oportunidad, Silberstein informó la designación de Publio Molinas como subsecretario de Derechos Humanos del centro-norte: “Quiero hacerles saber que hemos escuchado las sugerencias de los organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe para que sea designado Publio Molinas, un hombre con compromiso en la larga lucha por memoria, verdad y justicia”.

“La responsabilidad de Publio también será la del Museo de la Memoria que tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe; es uno de los deseos y los encargos del gobernador Miguel Lifschitz y de este ministro. Así que públicamente nos comprometemos a cumplir ese pedido que se nos ha encargado, para que la ciudad de Santa Fe tenga un Museo de la Memoria; así corresponde y es justo que así sea”, concluyó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Ramón Verón, calificó como “muy importante que estemos aquí. Una cuestión que siempre me pareció destacable es reconocerse en el otro. Creo que los que estamos acá podemos mirarnos unos con otros”.