Así serán los nuevos créditos hipotecarios Nacionales 25/03/2017 Redacción DE BANCOS OFICIALES

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Los créditos hipotecarios que el gobierno lanzó, con un plazo de amortización de 30 años, tendrán un interés de entre el 3,5 y el 7 por ciento según los plazos y los tomadores, con cuotas que irán de los 4.600 a los 6.000 pesos, y entrarán en vigencia el mes próximo.

Los créditos, que estarán disponibles a través de los bancos públicos Provincia de Buenos Aires, Nación y Ciudad de Buenos Aires, varían sus condiciones financieras según la entidad emisora pero tienen una tasa fija al que se le suma el ajuste de capital por inflación, según la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Los préstamos estarán en vigencia a partir de abril, y por un millón de pesos de crédito las cuotas varían entre 4.600 y los 5.931 pesos mensuales, valores inferiores a un alquiler promedio.

A los créditos del Banco Nación (BN) podrán acceder sólo quienes busquen financiar una vivienda única con un valor de mercado de hasta tres millones de pesos. El BN otorgará préstamos hasta un máximo 2.480.000 pesos y las tasas serán de 3,5% para clientes y 4,5% para los que no lo son. Estos créditos no tendrán límite de edad, pero a partir de los 65 años el monto se ajustará contemplando que el solicitante cobra una jubilación.

Los préstamos del Banco Ciudad tendrán un monto máximo de dos millones de pesos y las tasas serán de 5% más UVA a 20 años para quienes cobran sueldo en el banco y 6,25% para no clientes en un préstamo similar. Los créditos del Banco Ciudad a un plazo de 30 años la tasa será de 5,9%, que estarán disponibles para los menores de 40 años.

En el Banco Provincia (BAPRO) los préstamos cubrirán hasta el 75% de la tasación del inmueble a comprar y pueden ser usados también para construcción y refacción de viviendas y no se exigirá que se destine a una vivienda única, como sí lo piden sus otros dos competidores. La tasa de los créditos del BAPRO será de 5,9% más UVA para los clientes, lo que elevará la cuota inicial a 5.931 pesos, y para los que no son clientes la tasa será del 7,5% y la primera cuota de 6.599 pesos. El límite de edad para los créditos del BAPRO es 60 años pero se puede incluir un codeudor de menor edad, a quien se toma para el cálculo del préstamo.