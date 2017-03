Gobierno impulsa planes de cuotas más cortos y sin costo financiero Nacionales 25/03/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El gobierno negocia con bancos la posibilidad de lanzar planes de compra, mediante tarjetas de crédito, a tres o seis cuotas sin costos de financiación para incentivar el consumo, según revelaron fuentes del ministerio de la Producción.

La iniciativa, que por ahora choca con la negativa del sector financiero, que no quieren hacerse cargo de los costos, busca alentar fundamentalmente la venta de productos textiles y del calzado, dos de los sectores más afectados por la caída del consumo.

El Gobierno ya comenzó a negociar con los bancos la prórroga de los planes de compras en cuotas con tarjeta de crédito "Ahora 12" y "Ahora 18", que vencen a fin de mes. En medio de esas tratativas busca agregar planes más cortos sin intereses, al que se oponen los bancos, que se niegan a implementarlos para no hacer frentes a los costos de financiamiento.

Desde febrero rige el programa de "Precios Transparentes", que tiene un costo financiero para quienes compran en 12 cuotas del 27,89%, mientras que para los que lo hacen en 18 cuotas es del 30,3%. Fuentes de sector financiero revelaron que si bien no hay acuerdo, estimaron que se terminará acordando que ese tipo de compra en un máximo de seis cuotas, tengan un costo de financiación menor al del programa "Ahora 12".

En los bancos hay bronca con el gobierno por la aplicación del plan de Precios Transparentes, al que responsabilizan de la fuerte contracción del consumo en rubros como el de indumentaria, electrodomésticos y materiales de construcción. Desde el gobierno se argumenta que los bancos tuvieron muy buenas ganancias con las ventas con tarjetas de crédito, por lo que deberían apoyar la medida. Sostienen en la secretaria de Comercio que la inflación bajará en los próximos meses por lo que el impacto para los bancos será mínimo.