Igualdad en Paraná Deportes 25/03/2017 Redacción Leer mas ...

Newell’ s no pudo alcanzar la línea de Boca en la punta de la tabla de posiciones, ya que empató anoche frente a Patronato de Paraná por 1 a 1, en el partido que abrió la 17ª fecha del torneo de Primera División. El equipo local se puso en ventaja con un gol del delantero Fernando Tellechea, de cabeza, a los 39’ del PT, pero la "Lepra" igualó con un tanto en propia valla del defensa Walter Andrade, a los 11 del ST. Con este empate, los rosarinos no pudieron meterle presión a Boca.



POR LA RECUPERACION

Sin sus jugadores convocados a las distintas Selecciones (el paraguayo Ortigoza, el chileno Díaz y Caruzzo) y con la necesidad de lavar su imagen futbolística tras las derrotas en Mendoza y por la Libertadores, San Lorenzo recibirá hoy a Quilmes para demostrar que va a seguir en la pelea con Boca, el líder del torneo, por la 17ª fecha de Primera. El partido se iniciará a las 18 en el Bajo Flores (por Canal 13) y arbitrado por Pedro Argañaraz. También Racing, desde las 20, buscará recuperarse tras la caída en Córdoba en Avellaneda ante un Godoy Cruz que llega en alza. El árbitro será Federico Beligoy y televisará Telefe. Los otros partidos de hoy son los siguientes: a las 16, Banfield vs Unión (Mauro Vigliano, TV Pública) y R. Central vs. Tigre (Andrés Merlos, Canal 9); a las 18:15, Gimnasia vs. Sarmiento (Mariano González, TV Pública).