Atlético visita a Santa Paula Deportes 24/03/2017 Redacción La Crema arranca los play offs en Gálvez

Ampliar FOTO ARCHIVO DETERMINANTE./ El aporte de Lucas Martina es muy significativo en el equipo celeste.

Atlético de Rafaela visitará esta noche a Santa Paula de Gálvez, a partir de las 21:30, en el comienzo de los play offs de octavos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. Los árbitros designados son Cristian Alfaro y Daniel Olivera. Recordemos que la serie se disputa al mejor de tres encuentros.

La Crema quedó ordenada como el equipo 15 de la fase regular y Santa Paula el segundo. A priori diferencias importantes, pero habrá que ver si eso se traslada al rectángulo de juego en el primer duelo o si el equipo dirigido por Gerardo Velazco puede desarrollar su mejor versión para tener aspiraciones de un batacazo.



LOS DEMAS ENCUENTROS

También jugarán Atlético San Jorge vs. Gimnasia de Santa Fe, Atlético Sastre vs. Brown de San Vicente, Sportivo Suardi vs. Temperley de Rosario y El Tala de Rosario vs. Sportsmen Unidos de Rosario. Para el domingo a las 20:30 pasaron Sport Cañadense vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Atalaya de Rosario vs. Ceci de Gálvez.

Las revanchas serán el 31 y, si hay tercero, será el día 7 de abril. Los ganadores de estas series pasarán a cuartos de final, cuyas fechas serán programadas teniendo en cuenta la tabla general. Los cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos los días 12, 16 y 21 de abril. Las semifinales tendrán lugar el 28 de abril y el 5 y 12 de mayo. En tanto la final de la primera edición de la Copa Santa Fe Básquet será al mejor de cinco y las fechas estipuladas son 19, 21, 25 y 28 de mayo y 2 de junio.

El Secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catan, expresó que “Santa Fe es una provincia que respira básquet en todos sus rincones. A la gente le gusta ver básquet y este torneo tiene una representación marcada. Iniciaron 24 equipos representando a las diferentes ciudades, asociaciones, regiones y departamentos, y hoy 16 continúan en el camino por ascender al Torneo Federal”.

“Santa Fe es extensa, tiene mil kilómetros de largo y tener representatividad territorial era otra de las razones que teníamos para que toda la población esté de alguna manera representada”, señaló Catan y destacó la repercusión de la Copa, ya que todos los partidos son transmitidos por radio, televisión o internet, como así también el compromiso de los clubes, las asociaciones y la Federación. “Con trabajo articulado y coordinado se pueden lograr buenos resultados”, concluyó.