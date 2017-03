SanCor echaría a 2.000 empleados y cerraría 4 plantas para salvarse Locales 24/03/2017 Darío H. Schueri Los datos fueron presentados por la directiva de la empresa láctea a sus asociados en Morteros, en la noche del miércoles. De concretarse, lograrían el apoyo de la Nación para refinanciar deudas y para las indemnizaciones. A ATILRA le ofrecerían planes Proemplear para los futuros desocupados. La fábrica de Centeno seguiría funcionando, pero con una cooperativa o alquilada.

Ampliar FOTO ARCHIVO REESTRUCTURACION./ Después llegará el paso más trascendente: alianza internacional, venta ó seguir siendo cooperativa.

Una extraña amalgama de sensaciones agridulces se viven en torno de la cooperativa más emblemática de Sudamérica: SanCor.

Después de la reunión en la planta de SanCor de la ciudad cordobesa limítrofe, Morteros, entre casi un centenar de productores con el presidente de SanCor Gustavo Ferrero (oriundo de San Guillermo), el Vice José Gastaldi (vecino de Morteros) y el gerente general Marcelo Gornatti, los "dueños" de SanCor, los asociados, se fueron rumbo a sus camionetas "con expectativas", según relató un presente a este Diario.

Mientras tanto en Sunchales, centenares de obreros y empleados administrativos se anoticiaban que las buenas noticias para los tamberos eran proporcionalmente opuestas para ellos: habrá que desprenderse de casi dos millares de trabajadores.

La decisión (de despedir personal) forma parte del "plan de reestructuración" que SanCor le llevó al gobierno nacional para conseguir el apoyo financiero y político que les permita seguir funcionando. "Al principio vinieron con un plan que era voluntarista; ahora se ajustaron más a la realidad y vamos a ayudarlos en lo que podamos, queremos que el sistema cooperativo no desaparezca", confió a LA OPINION una alta fuente del gobierno nacional.

¿En qué consistiría esa colaboración, que el propio Secretario de Lechería de la Nación Alejandro Sanmartino se encargó de trasladar vía teléfono a los presidentes de las cooperativas, pidiéndoles que convenzan a los asociados para que no sigan emigrando hacia otras fábricas?. (se habla de casi 300 en los últimos tiempos). Ayuda del Banco de la Nación para hacer frente a compromisos inmediatos que les permitan sanear a los proveedores, por un lado. Y desde el Ministerio de Trabajo buscarle la vuelta a los despidos.

El Ministerio de Trabajo puso a disposición del gremio ATILRA el Programa de Empleo Independiente (PEI); Proemplear, entre otras herramientas para los futuros ex- trabajadores de SanCor.

Tal como publicamos, la planta emplazada en la localidad de Centeno, donde se elabora mozzarella seguiría en funcionamiento (con menos empleados), sea a través de una cooperativa de trabajadores como propone el gobierno de Santa Fe o el alquiler a una empresa extranjera.

Lamentablemente, otras plantas no correrían la misma suerte y se cerrarán. Aún se desconoce puntualmente cuáles, pero en principio serían cuatro.

El pedido de paciencia a los asociados por parte del presidente y vice de la cooperativa en Morteros deviene en que, con el respaldo de Nación -reestructuración mediante - para finales de año estarían equilibrando los números.

El proyecto esbozado a la Nación contempla, entre otras cosas, elaborar productos con alto valor agregado, hacer alguna alianza estratégica, como por ejemplo con la danesa Arla Foods de Porteña, para el negocio de los quesos, cambiar el esquema de distribución de productos.

SanCor tiene a cobrar 35 millones de dólares de Venezuela, más un warranteo de leche en polvo con el fondo financiero BAF por otros 35 millones de dólares, siempre y cuando le ofrezca a BAF otros bienes en garantía. Nada al lado de una deuda de 400 millones de dólares.

De allí el apoyo del gobierno nacional para la reestructuración que desembocaría después en el paso más trascendente: alianza internacional, venta, o seguir siendo cooperativa.