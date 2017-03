La falta de seguridad es la mayor preocupación Locales 24/03/2017 Redacción Desde hace años, y acrecentándose, la falta de seguridad es el mayor motivo de intranquilidad de los rafaelinos. Dejar la vivienda sola, todo un riesgo.

Ampliar POLICIAS. Hay igual hoy que hace 30 años. FOTO ARCHIVO

Aunque los problemas cotidianos que debe afrontar la gente hoy en día son múltiples, como por ejemplo poder llegar a fin de mes, la constante suba de precios, la precariedad del empleo o la carencia del mismo, la falta de clases de los chicos, junto a todas las consecuencias que derivan de estas situaciones -que son muchas-, la mayor preocupación sigue siendo la inseguridad. No son necesarias encuestas, aunque haya varias de cierta antigüedad que lo testimonian claramente de esa manera -el 74% ubica a la falta de seguridad como el tema principal en la lista de preocupaciones-, pues con sólo pulsar el sentir de la calle alcanza y sobra. O bien estar al tanto de las noticias, dando cuenta de una larga e interminable sucesión de episodios delictivos de toda índole, donde no faltan las armas y las amenazas a la integridad física de las víctimas.

La cuestión no es echarse culpas o trasladar responsabilidades, una metodología muy utilizada en estos tiempos, sino hacerse cargo de lo que a cada uno desde su lugar le corresponde.

Hubo en los últimos años una reiterada sucesión de cambios en los organigramas de las fuerzas de seguridad y la propia justicia; modificación de nombres y jurisdicciones; creación de nuevos cuerpos; diversificación de mandantes. En fin, un sistema que en la práctica no ha dado los resultados esperados, pues no sólo todo continúa igual como siempre, sino que se ha ido agravando. En pocas palabras, modificaciones y variantes que no se trasladan a la realidad de los hechos que la gente debe vivir diariamente, bajo un permanente temor de ser víctima de un asalto, o de un robo de su vivienda.

Queda visto que la seguridad no convive con las estadísticas, mucho menos con el marketing. Los tiempos de la "sensación" quedaron definitivamente atrás, no sirviendo de mucho que desde altas esferas se difundan estadísticas dando cuenta que el delito está en retroceso, cuando la realidad lo contradice de manera contundente.

ROBOS Y DROGAS

La falta de seguridad es un flagelo en toda la Argentina, existiendo características de acuerdo a cada región, o bien marcada por la densidad demográfica de los grandes centros urbanos. A mayor población, más drogas y por lo tanto más delincuencia y mayor violencia

En Rafaela, ciudad con algo más de 100.000 habitantes, vamos progresivamente en una escalada criminal sostenida no sólo por esa razón sino especialmente por el avance del consumo de drogas, y todas las secuelas que provoca su distribución, con enfrentamientos entre bandas, balaceras que suelen retumbar en las noches o madrugadas, ataques furtivos que ya han costado alguna vida.

Los asaltos con delincuentes armados, teniendo por objetivo pequeños comercios de barrio, o incluso del mismo centro -han ocurrido este tipo de hechos a pocos metros de la Jefatura policial-, están a la orden del día, al igual que los arrebatos por parte de delincuentes en motocicletas o incluso en bicicletas; los robos domiciliarios deben contabilizarse diariamente, cometidos no sólo en viviendas sin moradores, sino también con sus ocupantes en el interior. Lo cual deja entrever con suficiente claridad la existencia de un gran sentido de impunidad por parte de los delincuentes, como así también una evidente pérdida del respeto por las leyes y disposiciones vigentes. Al punto que hoy las normas y disposiciones sólo parecen estar hechas para un sector de la sociedad, el acostumbrado a cumplir y respetar; el resto, o buena parte del mismo, vive casi en un libre albedrío.

MENORES

Y no hablemos de los menores, pues entonces la cuestión oscurece más todavía, dicho esto sin que signifique alentar la baja de edad de imputabilidad, ni endurecer sanciones, ni nada que siquiera se le parezca. Pero algo se debe hacer, algún remedio hay que encontrarle, más que reintegrarlo a sus padres y a la media hora volverlo a tener en la calle delinquiendo.

En el barrio Mora dan cuenta de la existencia de un menor , de unos 15 años, que anda armado y puede llegar a dispararle a cualquier objetivo. Tiene a maltraer a todo el sector, y aunque fue denunciado varias veces a las autoridades de minoridad que corresponde, todo sigue exactamente igual. ¿Qué pasará cuando mate a alguien? Entonces vendrán los lamentos y las cantilenas de siempre: que esto no debe volver a ocurrir, que es la última vez y otras frases por el estilo. ¿No es mejor prevenir?

FALTAN POLICIAS

Para tener una mejor policía hacen falta muchísimas cosas, partiendo de buenas retribuciones que les permitan a los uniformados -con todo el riesgo que significa desempeñar esa labor- vivir con dignidad junto a su familia. Ese es un punto de partida, pero además proporcionarle un equipamiento acorde, moderno y dotado de la necesaria tecnología que los tiempos imponen. No puede ser que haya delincuentes mejor armados que los policías. Pero además, chalecos antibalas, armamento de calidad, balas en cantidad suficiente, jornadas laborales que no los lleven al deterioro físico y mental. Instalaciones adecuadas y cantidad de personal adecuada para cada repartición.

Hoy en la Unidad Regional V de Policía se cuenta con igual cantidad de efectivos como 30 años atrás, algo inaudito si tenemos en cuenta que la población creció exponencialmente desde entonces, y que de la misma manera lo hizo el delito y la criminalidad. Hoy hay muchísima más delincuencia que a fines de la década del '80, pero la cantidad de uniformados sigue siendo la misma, muchas veces sin los móviles necesarios, e incluso con limitado uso de combustible.