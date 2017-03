“Me gusta escuchar” Locales 24/03/2017 Redacción Referentes locales presentaron a Amalia Granata, militante del espacio y potencial candidata.

Ampliar FOTO LA OPINION AMALIA GRANATA. "Tengo ganas de ayudar porque también estoy un poco cansada".

La campaña presidencial 2015 posibilitó la conformación de fuerzas no tradicionales en nuestro país, con el impulso de dirigentes provenientes de sectores históricos. Esas nuevas estructuras pasaron a ser las referencias políticas más importantes de Argentina. Así surgió el Frente UNA, con el Frente Renovador, representado en Sergio Massa, y la Democracia Cristiana, con José Manuel De la Sota como máximo exponente, como una alternativa en crecimiento.

Atravesamos un año electoral, que ofrecerá fortaleza legislativa a vencedores y debilidad a los perdedores, y por eso el Frente UNA comenzó a movilizarse en nuestro territorio con la intención de formar bases de cara a la campaña.

Invitados por Julio Condrac, referente del departamento Castellanos y del centro-norte de la provincia, UNA ofreció una conferencia de prensa en la que presentó a parte de sus dirigentes. Participó Guillermo Chort, representante provincial, y la modelo y periodista Amalia Granata, quien se encuentra recorriendo Santa Fe.

Dialogamos con la rosarina, quien nos contó sobre su vinculación con la política: “esto comienza hace un año, empecé a militar para el Frente UNA. Me involucré y ahora puedo recorrer la provincia”.



-Amalia, ¿conocías Rafaela? ¿Cómo observás nuestra región?

-Sí, conozco Rafaela, la idea es venir más seguido, vivo mitad en Buenos Aires y mitad en Rosario. Cuando esté en la provincia pienso movilizarme y venir, no sé si todas las semanas, pero casi. Ayer estuvimos en Centeno, solidarizándonos con los trabajadores de SanCor, es de público conocimiento lo que están pasando. Estaremos recorriendo Santa Fe y charlando con la gente. Desde mi lugar yo escucho, creo que es una virtud. Tengo muchos defectos pero creo que tengo esa virtud, me gusta escuchar.



-El hecho de venir de otro ambiente, ¿creés que puede favorecer tu imagen o que aquellos que están cansados de la política te consideren como una figura más?

-Eso tiene que ver también con el prejuicio de la gente. Por eso estoy recorriendo y charlando con la gente, que vean que yo no tengo ningún interés. Tengo mi trabajo en Buenos Aires, en radio, en televisión, podría estar en mi casa, con mi bebé de 3 meses, con mi marido, tranquila, yendo a trabajar, gracias a Dios no tengo problemas en un país que los tiene todos. Sin embargo estoy acá, recorriendo barrios, sin ningún interés particular. Tengo ganas de ayudar porque también estoy un poco cansada.



-¿Hasta dónde irá Amalia Granata en la política? ¿Alguna candidatura alguna vez?

-La gente del partido tiene ganas que yo sea candidata. Necesito primero estar en contacto con la gente, empaparme de la realidad. Conocer qué es lo que pasa y la problemática de mi provincia. Me encanta que hayan pensado en mí, es un halago y un honor. Pero necesito estar, ver cómo puedo yo resolver problemas o ayudar a que esto pase. Esto es un trabajo de hormiga, a largo plazo.