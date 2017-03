"El Estado se lava las manos" Locales 24/03/2017 Redacción Leer mas ...

En caso de pérdida de bienes o vidas como consecuencia de ataques de delincuentes, los ciudadanos deben demandar al Estado y solicitar la reparación de daños y perjuicios sufridos. El Estado es el único que posee la potestad de armarse contra la violencia y el delito, y reprimirla.Y el único que puede hacerlo.

En caso que la violencia continúe, la ciudadanía no puede seguir sufriendo estos desmanes. Los primeros responsables y que deben ser denunciados son los funcionarios a cargo de la seguridad y subsidiariamente el Gobierno. Si los funcionarios son incompetentes para las funciones, o no son especialistas en sus tareas, las personas no tenemos la culpa. El Estado debe extremar los medios para que seamos protegidos de la violencia y el delito. Especialmente por tratarse de delitos exacerbados por el uso de narcóticos, hecho que afecta el tejido social de muchas maneras.

El Estado es el único responsable, y por último, busca cómo lavarse las manos.

El texto es parte de una carta de lectores publicada tiempo atrás en el diario Clarín, firmada por María Elena Jiménez.