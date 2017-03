Ferrari GTC4 Lusso T: adrenalina bestial en su estado más puro Automotores 24/03/2017 Redacción Leer mas ...

La Ferrari GTC4 Lusso T, es un cuatro plazas italiano que adoptó la motorización V8 Turbo de 3.9 litros, que ya tenía otros modelos de la marca. Aunque el GTC4 Lusso nació con una versión con motor V12, al más puro estilo clásico de Ferrari.

La Ferrari GTC4 Lusso T es, por concepto, el modelo más versátil de la actual gama del cavallino. Mantiene el interior con cuatro plazas y el eje trasero direccional, pero elimina la tracción total.

Son muchas cosas diferentes. De ahí que Ferrari lo considere más un modelo nuevo que una segunda versión. Y no les falta razón porque ahora el V8 está mucho más centrado que aquel V12 que 'llenaba' el vano motor, modificando un equilibrio que hace que el desarrollo de este coche no haya sido tan sencillo. Un buen número de componentes internos del frontal se han modificado, en especial el subchasis delantero, completamente nuevo, suspensiones, estabilizadoras, dirección. Todo ha tenido que ser recalibrado por el cambio de motor.

Aprovechando este extremo, el GTC4 Lusso T adopta un nuevo carácter, más de puro GT, con suspensiones más benévolas (también mucho más de lo que esperábamos antes de probarlo) que cuadran con el nuevo carácter del propulsor, más pleno, homogéneo y con otras maneras que el V12 (gracias sobre todo al sistema de gestión variable del turbo que aumenta el par disponible en cada marcha a un mismo régimen de giro). En algunos casos el cambio es para mejor; en otros, no tanto.



MOTORIZACION

El 3.9 V8 biturbo del GTC4 Lusso T (con modificaciones en pistones, admisión y escape) rinde 610 caballos, 40 más que el California T pero 60 menos que el 488 GTB, aunque comparte la misma cifra de par que este último.

En el caso del Lusso, ya tenemos esos 760 Nm disponibles a 3.000 rpm y hasta las 5.250, de modo que prácticamente siempre vamos a disfrutar de su empuje.

Esta nueva alma del GTC4 Lusso le ha restado algo de 'punch', de eso no hay duda. No hay nada comparable al V12 atmosférico, pero el resultado final sigue emocionando.

La capacidad del Lusso T para acelerar es bestial (de 0 a 100 en 3,5 segundos), sube hasta las 7.500 rpm y como en los Ferrari más prestacionales, su conductor ve modificada la relación espacio/tiempo: las rectas se acaban antes, las curvas llegan con antelación... pero todo a un ritmo ligeramente inferior, como si cada fotograma de la conducción pasase una décima de segundo más lento. Apenas se percibe, pero ese margen hace que su conducción sea más asequible. Para algunos será una merma en emoción, para otros un punto menos de estrés. (Fuente: El Mundo Motor).