Maestros tendrán una oferta similar Locales 24/03/2017 Redacción Así lo confirmó el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías. Será en dos tramos, en marzo y julio, sumado a la cláusula gatillo.

El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, confirmó que la oferta salarial que le ofrecerán a los docentes el próximo lunes tendrá similares características y números aceptada por los gremios ATE y UPCN, cuya cifra es del 25 por ciento, en dos tramos, y una cláusula gatillo supeditada al índice inflacionario. Pese a este anuncio, no hubo una comunicación oficial sobre una reunión paritaria.

"La propuesta se compone con un 21 por ciento de proyección e incremento durante el año, y le hemos agregado un 4 por ciento de reconocimiento, que tiene como mínimo 3 mil pesos más una suma fija", precisó.

Asimismo, agregó que la propuesta será escalonada en dos términos, es decir, un segmento en marzo y el restante en julio, cuyos porcentajes se definirán el lunes en la mesa paritaria que se desarrollará en la sede del Ministerio de Trabajo, de la cual participarán los gremios y el Ministerio de Educación.



EN UN BRETE

La oferta aceptada por ATE y UPCN pone en aprietos a los maestros. Es que no podrían exigir un monto mayor (la cifra deseada era 35%) pero tampoco quedaría bien aceptar, si es que la titular de AMSAFE, Sonia Alesso, reclama una paritaria a nivel nacional y que no tenga techo. Aceptar un 25% sería ponérselo antes de que siquiera comience el diálogo, siempre rechazado por el gobierno nacional.