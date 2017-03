Derrotas rafaelinas en la primera jornada Deportes 24/03/2017 Redacción HOCKEY

Este jueves se puso en marcha el torneo Regional D NEA, organizado por la Federación del Oeste de Hockey, en las instalaciones del sintético de CRAR. En su presentación y dentro de la programación de la Zona A, el Círculo Rafaelino B perdió por 2 a 0 frente a Paracao de Paraná.

El equipo inicial dispuesto por los entrenadores Matías Rodríguez y Nicolás Navarro fue con: Julieta Bruera; Evangelina Beltrocco, Sofía Martínez, Luna Costamagna, Emilia Reynoso, Pamela Domínguez, Elena Brown, Delfina Costamagna, Magalí Allassia, Sol Martínez y Agostina Acosta.

El elenco verde, que este viernes sumará a la juvenil Abril Beltramino luego de la concentración realizada en Buenos Aires con sus compañeras Rosario Cordero y Catalina Ingaramo, volverá a presentarse este viernes a las 14 frente a 9 de Julio.



CAIDA JULIENSE

Por su parte, en el cierre de la programación del día inicial, 9 de Julio -el otro equipo rafaelino en el torneo- perdió por 5 a 1 ante Provincial C de Rosario. El único gol del equipo dirigido por Miguel "Champy" Dominino fue convertido por Martina Luna en un córner corto. El elenco inicial formó con Lara Fregona; Romina Rívolo, Ornela Bonafede, Brenda Boetto, Agostina Astesano, Agostina Sosa, Danisa Dechiara, Marcela Manzur, Aldana Guzmán, Martina Luna y Marianela Catanea.



RESTO DE LA FECHA

La jornada inaugural tuvo además estos encuentros: Zona A, Salto Grande de Concordia 5 - Provincial C de Rosario 0.

Zona B: Colón 4 - San Fernando 0; Juventud de Humboldt 0 - Regatas San Nicolás 11; Universidad Nacional del Litoral 1 - Rowing 0; San Fernando 1 - Regatas San Nicolás 16; Universidad 2 - Colón 1 y Juventud 0 - Rowing 6.



PROGRAMA PARA HOY

A las 8 Colón – Rosario Rowing; 9:30 Juventud – San Fernando; 11 UNL – Regatas; 12:30 Salto Grande – Paracao; 14 9 de Julio – CRAR B; 15:30 Juventud – Colón; 17 UNL – San Fernando; 18:30 Rosario Rowing – Regatas y 20 horas, Paracao – Provincial C.