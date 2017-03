Los árbitros del Federal A Deportes 24/03/2017 Redacción Leer mas ...

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones para el fin de semana en el torneo Federal A, donde intervienen los clubes de Sunchales en representación de la Liga Rafaelina.

Unión de Sunchales jugará el domingo 26 por la tercera fecha de la Zona Campeonato B en Carlos Casares ante el local Agropecuario. El encuentro comenzará a las 19, con el arbitraje de Nahuel Viñas (Alcorta).

Otros dos encuentros del grupo se jugarán también el domingo: a las 16 Dep. Madryn vs. Gimnasia de Mendoza, Darío Martínez Rojas (Mar del Plata) y a las 18 Sp. Las Parejas vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Diego Rodríguez (Tucumán). El lunes completarán, a las 21, Defensores de Villa Ramallo vs. Cipolletti, Mariano Gonzalez (Santa Fe). Libre: Alvarado de Mar del Plata.



LIBERTAD ANTE GUARANI

Por su parte, el domingo Libertad recibirá a Guaraní Antonio Franco de Posadas en un duelo clave por la permanencia. El partido en el estadio "Plácido Tita" comenzará a las 17 con el contralor del correntino Jorge Sosa. En el mismo horario se medirán Defensores de Pronunciamiento y Gimnasia de Concepción del Uruguay (Jonathan Correa, Córdoba) y a las 18 Sp. Belgrano de San Francisco - Sol de América de Formosa (Rodrigo Rivero, Santiago del Estero).

Puntos para Sol de América: el Tribunal de Penas del Consejo Federal hizo lugar a la protesta de Sol de América de Formosa sobre Defensores de Pronunciamiento, por la mala inclusión del jugador Patricio Valente en el partido del 18 de marzo. El partido quedó con el resultado Defensores 0 - Sol de América 2.



VIOLENCIA EN MAR DEL PLATA

Cuando Alvarado había llegado al empate e iba en busca de revertir la serie, una agresión recibida por el línea Leopoldo Gorosito, hizo que el árbitro Adrián Franklin suspendiera el encuentro a los 22' del segundo tiempo, con el resultado 1 a 1 y, por lo tanto, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo avanzó a la próxima fase de la Copa Argentina, tras haber ganado 3 a 1 como local.

El proyectil que partió de la platea descubierta impactó en la cabeza del asistente número 2 en el mejor momento del "torito" en la noche del Minella, en el encuentro de vuelta por la Copa Argentina jugado el miércoles.