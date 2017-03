Los intereses de Amalia Locales 24/03/2017 Redacción Leer mas ...

“He escuchado historias tremendas. Uno vive una realidad que es muy diferente a la de muchos argentinos, cuyas historias me conmueven. Desde mi lugar en lo que pueda dar una mano, la voy a dar. Mucha gente se me acerca, necesita trabajo, me entregan currículums. No soy funcionaria, sólo milito para un partido, estoy participando y sólo quiero dar una mano, en lo que pueda. Las historias de violencia de género… chicas golpeadas, cómo es el proceso, cómo las tratan en las comisarías. La verdad que eso me indigna, me preocupa. Y un tema que está un poco tapado, que en algún momento fue muy mediático, es el de la trata. Cómo las sacan de sus lugares, niñas, el rango de edad para llevárselas es de 13 a 15 años, les hacen cosas atroces y está todo muy tapado. En los medios no se está hablando del tema. Debemos darle difusión, yo desde las redes sociales que es algo que manejo, para que vuelva a estar en la agenda periodística y que los políticos que hoy están en un cargo se ocupen” (Amalia Granata).