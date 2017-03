Triunfo de Unión en cancha de Quilmes Deportes 24/03/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Unión de Sunchales le ganó 2 a 0 a Argentino Quilmes en el encuentro que anoche abrió la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En barrio Italia, los ‘Bichos Verdes’ se hicieron fuertes y así sumaron su segunda victoria al hilo. Con goles de Tarasco y Cabral, los sunchalenses derrotaron al ‘Cervecero’, que venía de igualar en San Vicente con Brown. En Reserva ganó Argentino Quilmes 1 a 0.



La fecha sigue hoy con Deportivo Libertad vs Sportivo Norte, cotejo que tendrá el arbitraje de Roberto Franco. Sus asistentes serán J. Cortes y S. Moreno.



El resto de los compromisos se disputará el domingo, desde las 16 hs: Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, La Hidráulica vs Atlético de Rafaela, Deportivo Ramona vs Peñarol