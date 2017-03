Identifican al autor del atentado en Londres Internacionales 24/03/2017 Redacción EJERCITO ISLAMICO REIVINDICO EL ATAQUE

LONDRES, 24 (AFP-NA). - El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó el jueves el atentado de Londres que dejó cuatro muertos y 40 heridos, cometido por Khalid Masood, británico de 52 años, condenado en el pasado por delitos comunes. "El autor del ataque frente al parlamento británico en Londres es un soldado del EI" y su acción respondió al llamamiento a atacar "a los países de la coalición" internacional antiyihadista, indicó Amaq, la agencia de propaganda del Estado Islámico.

Nacido en Reino Unido, Masood "no era objeto de ninguna investigación en la actualidad" pero "tenía varias condenas por agresiones (...) y delitos de desórdenes públicos", aunque no por delitos de terrorismo, según la policía. Su última condena databa de diciembre de 2003, hace más de 13 años, por posesión de arma blanca. Su edad, 52 años, era llamativa e inusual en atentados semejantes.

Ocho personas fueron detenidas entre la noche del miércoles y el jueves en Birmingham (centro) y en Londres, en el marco de una redada que se extendió a Brighton (sur) y Carmarthenshire, un condado en el sur de Gales. Las ocho permanecían en custodia a última hora de la tarde "bajo la sospecha de preparar actos terroristas", dijo la policía en un comunicado. El autor del atentado causó tres muertos y 40 heridos -dos de los cuales se debatían entre la vida y la muerte la noche del jueves- antes de ser abatido a la entrada del Parlamento británico.



HOMENAJE EN

TRAFALGAR SQUARE

El Parlamento volvió al trabajo este jueves con un minuto de silencio, tras el cual la primera ministra británica explicó que Masood había sido "investigado hace años en una ocasión por el M15 (servicio de inteligencia) por sospechas de violencia extremista". "No tenemos miedo", dijo May desafiante, asegurando: "nunca vacilaremos frente al terrorismo".

Las cuatro víctimas mortales, además del agresor, son el policía al que apuñaló, Keith Palmer, de 48 años, la británica de origen español Aysha Frade, de 43 años, profesora y madre de dos niñas, el turista estadounidense Kurt Cochran, de unos 50 años, y un hombre de 75 años que falleció el jueves por la noche a causa de sus heridas.