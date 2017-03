Anuncian más inversiones petroleras en Vaca Muerta Nacionales 24/03/2017 Redacción Estiman que se crearán 4.000 empleos.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a los CEOs de Techint, Paolo Rocca, y Tecpetrol, Carlos Ormaechea, quienes le anunciaron inversiones por U$S 2.300 millones en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta y la generación de unos 4.000 empleos. Durante un encuentro en el Despacho Presidencial, explicaron al mandatario el plan de negocios, semanas después de que Macri anunciara el acuerdo entre sectores empresariales y sindicales para fomentar la explotación del megayacimiento mejorando la productividad.

Junto al presidente estuvieron el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, entre otros.

Rocca y Ormaechea precisaron que "avanzarán en el desarrollo intensivo del área de Fortín de Piedra", para lo cual Tecpetrol "prevé invertir 2.300 millones de dólares hasta 2019 en la primera fase del desarrollo del área gasífera, ubicada en la formación Vaca Muerta", se informó oficialmente. "Se destinarán 1.600 millones de dólares al desarrollo de pozos de gas no convencional y 700 millones para instalaciones de tratamiento y transporte del gas", indicó un comunicado difundido por el Gobierno.

La iniciativa apunta a "perforar 150 pozos en los próximos tres años" y así generar "mil puestos de trabajo directos permanentes más empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda la operación", celebró la Casa Rosada. Según pudo saber NA, el desarrollo de Fortín de Piedra en Neuquén generará 1.000 puestos de trabajo directos permanentes, más otros 3.000 asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda operación petrolera.



A HOLANDA

Macri emprenderá hoy su viaje hacia Holanda para reunirse con el primer ministro, Mark Rutte, y con los reyes Guillermo y Máxima, y desplegará una agenda centrada en planes hídricos, asesoramiento agrícola y en la experiencia de los acuerdos sectoriales. En su primera visita a tierras naranjas, el mandatario comenzará oficialmente sus actividades oficiales el próximo lunes, cuando será recibido junto a la primera dama, Juliana Awada, por los integrantes de la corona en el Palacio Real de Amsterdam.