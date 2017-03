"Rafaela puede ser punta de lanza en mecanismos de evaluación en Argentina"

México y Argentina son polos culturales en América Latina. Lo que ocurre en esos países suele transmitirse al resto. Los intercambios que se dan, suelen dar resultados más que positivos. Y en ese marco, la visita de Mónica Ballescá, directora general de Monitoreo y Seguimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, invitada por CIPPEC y la Municipalidad de Rafaela, fue sumamente importante para el trayecto que está encarando la ciudad de Rafaela, para crear un órgano que evalúe las políticas públicas de nuestra ciudad.

En diálogo con LA OPINION, la mexicana comentó que "el punto de inicio para una evaluación de las políticas públicas es la confluencia de muchos factores que creo que se están dando en Rafaela: una voluntad de un gobierno de querer evaluarse, la voluntad de diferentes actores públicos y privados en torno a que es importante que el Gobierno tenga mecanismos de control, de revisión, de monitoreo y evaluación. Pero creo que la característica específica y que entiendo que se encuentra en Rafaela -por lo poco que he estado- es que haya una comunidad externa al gobierno que demande pero que también esté interesada en participar. Ahí, todos los actores son relevantes. El medir y evaluar requiere de una participación social: medios de comunicación, actores independientes, ONG, Universidades y Gobierno", indicó.

"A nadie le gusta que lo evalúen", sentenció y agregó: "requiere de un cambio de una mentalidad: que la revisión de cuentas sea necesario como un mecanismo para mejorar los resultados, es un concepto que requiere de la participación de todos los actores. Lo que veo en Rafaela es que, si esto logra concretarse, "Rafaela Evalúa" permitiría una nueva forma de gobernar, con una participación ciudadana estratégica, que permita tener a todos más información para poder tomar mejores decisiones, por el desarrollo del Municipio".

"Los latinos no estamos habituados a esta clase de controles. Es una tendencia global, en el marco de lo que se entiende como Gobierno Abierto, que pretende que no sea información disponible -que es la primera generación de la transparencia- sino que esta sea posible usarla por parte de la sociedad: que se puedan descargar bases de datos, que se pueda observar lo que hace el Gobierno, entendido en un amplio sentido. Todo lo que requiera el uso de recursos públicos debería ser evaluado, monitoreado, deberíamos exigir que los resultados se alcancen. Que lo que un gobierno prometió en una campaña política, en un programa de gobierno, tenga una fecha de vencimiento, tenga metas establecidas. Y eso requiere de una participación de todos. Sirve -pero sirve poco- que el Gobierno se autocontrole, si no tiene una sociedad que demande y que premie y castigue a quienes logren o no las metas", indicó.

"Me parece muy prometedor lo que planteó el Intendente y la participación de actores públicos y privados en este evento. Me parece que Rafaela puede ser punta de lanza como gobierno subnacional para Argentina, porque todos los países latinoamericanos vamos atrasados", comentó.



EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Canadá, Inglaterra y Australia son países que son modelos a seguir y México, Colombia y Chile en Latinoamérica. En cuanto a su experiencia en Jalisco, Ballescá comentó que "como consecuencia de estas formas de gobierno, hemos cancelado políticas. Por ejemplo, el programa de computadoras gratuitas por familias, que fue una práctica muy expandida en América Latina. Lo que logramos demostrar era que no servía para lo que queríamos". Otros programas tuvieron modificaciones, como por ejemplo, los boletos gratuitos para los estudiantes (como el boleto estudiantil que se aplica en nuestra ciudad). "Hubo mucha resistencia al inicio, porque era universal. Lo que hicimos fue que, a través de externos, se determinó que hay un efecto real en las economías familiares y que amortigua mucho las crisis económicas que se viven. También incide de manera indirecta en la asistencia de los chicos a la universidad. No es lo mismo pensar que va a funcionar que -como decimos en México- 'tener los pelos de la burra en la mano' y confirmarlo", completó.