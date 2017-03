Con sabor a otra final Deportes 23/03/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO SERGIO AGUERO. Será el reemplazante de Dybala.

Ya no habrá chances de revertir las dos finales consecutivas perdidas por el designio de los penales en Santiago y Nueva Jersey; ya están definitivamente en el salón de trofeos de la Confederación Chilena esas Copas América (por otra parte, las únicas que ganó el fútbol trasandino en su historia), sin embargo, esta noche en el estadio Monumental, los 3 puntos en juego saben a una copa más en disputa. Este campeonato sudamericano que prevé 4 cupos directos al mundial de Rusia a disputarse el próximo año, se fue complicando a medida que también la irregularidad del fútbol argentino lo marcaba peligrosamente; recordemos que el camino por esta Eliminatoria, lo inició Gerardo Martino quién debió pasar dos veces por el patíbulo, ejecutado por la opinión pública al “fracasar” en los partidos finales antes mencionados. No obstante esa carga pesada, supo levantar la mirada y rearmar el proyecto apuntando al próximo mundial; la AFA no lo esperó, lo dejó en cueros y nos tiramos al vacío con vehemencia.

Edgardo Bauza, legado que asumirán las nuevas autoridades a partir de Abril, ungido por Armando Pérez, tomó el timón y decidió empezar otra vez desde la base y en plena competencia, a construir su propia empresa al frente del seleccionado mayor. Un plantel aturdido y en alguna medida indiferente a estos cambios (no olvidemos que muchos de los jugadores de este grupo, fueron dirigidos por 7 entrenadores en los últimos 10 años), volvió a cruzar el Atlántico para someterse sin solución de continuidad, a un nuevo desafío, sin que el duelo de las últimas frustraciones haya sanado heridas y sin que la renovación, se emprendiera como una buena estrategia de alivio. Bauza en ese contexto, hizo lo que pudo. Con Messi empantanado en una crisis de pertenencia que provocó un tembladeral en todo el mundo y un par de nombres pesados que fueron alimentando más al mundo de las caricaturas que al equipo; la tarea del ex técnico de San Lorenzo, no parece ser la envidia del mundo civilizado. Qué nos salvó el profético remate de zurda de Messi ante los colombianos en San Juan, ya no es una novedad; más diría, si todavía hay chances claras para la clasificación, es por aquel gol que abrió una victoria remolona y algo distante; por lo tanto, esa oportunidad que se dio así mismo este plantel, debe ser capitalizada sin más demoras antes que nos apabullen las alarmas.



SIN DYBALA Y UNA CARGA

DE AMONESTADOS

No hay caso don Dybala, parecería estar condenado a no jugar con la albiceleste. En 2011 Walter Perazzo lo convocó para el sub 20 pero Instituto, lo negó por estar jugando una instancia decisiva en la B Nacional; al año siguiente, lo intento Marcelo Trobbiani también para los juveniles, encontrando la negativa del Palermo. En 2015 Gerardo Martino lo citó para esta Eliminatoria ante la lesión de Higuaín y el cordobés jugó algunos minutos en Asunción reemplazando a Carlos Tevez y lo que más recordamos seguramente ya en tiempos de Bauza, cuando fue expulsado antes de los primeros 45` por el árbitro Julio Bascuñan ante Uruguay y al mes siguiente en Córdoba empujado mucho más por el público que por el interés del Patón, ingresó en el segundo tiempo, partido que Argentina perdería con Paraguay. A partir de allí, una breve historia de desencuentros por las periódicas lesiones de la Joya de la Juventus y esta nueva deserción en las puertas del partido ante Chile. La otra preocupación del cuerpo técnico, es la interminable lista de jugadores que están apercibidos y que de recibir esta noche una amonestación, no podrá participar del juego el próximo martes en La Paz; la buena noticia es que el único de los titulares que no carga con ese condicionamiento es Lionel Messi. Un dato mayor si se tiene en cuenta el pronóstico de un juego tenso y duro por todo lo que hay en juego y la necesidad que el equipo nacional tiene no solo de ganar en la jornada de hoy, sino también, de no desdibujarse en el estadio Hernando Siles frente a Bolivia, cuya estadística no resulta tan propicia en los últimos años



CHILE SIN SU REY

El volante de Bayern Munich Arturo Vidal, será sin dudas, la baja más sensible que tendrá La Roja por haber acumulado amonestaciones. Pizzi según los entrenamientos últimos lo va a resolver con el ingreso de Pablo Hernández y frente a la baja de Marcelo Díaz por lesión, optará por Francisco Silva, el resto, es la base que ha utilizado el entrenador santafesino. Gary Medel y Alexis Sánchez, dos históricos de esta generación, llegan con antecedentes de lesiones que no han sido del todo rehabilitadas, a punto tal, que si el rival no fuera Argentina, seguramente, no habrían sido utilizados. Una ocasión estupenda para enterrar fantasmas y disponerse a tomar el toro por las astas; toda otra especulación, nos dejaría muy mal parados en las posiciones generales y ante un público implacable como el del Monumental, desacreditados.